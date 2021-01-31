شكرا لقرائتكم خبر عن شقيقتان بنيويورك تتطوعان لمساعدة كبار السن للحصول على لقاحات كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تطوعت شقيقتان فى مدينة نيويورك بالولايات المتحدة، لمساعدة كبار السن في المدينة على التسجيل فى التطعيم ضد فيروس كورونا، وقالت آفا وليلي وينستاين إنهما يقدمان خدمة لمساعدة كبار السن على التسجيل عبر الإنترنت وتحديد مواعيد للحصول على لقاحات كورونا، وفقا لما نشر بشبكة فوكس نيوز الأمريكية.

بدأت الفكرة تداعب المراهقتين بعد أن واجه أجدادهم صعوبة في التنقل للتسجيل في مراكز اللقاحات، وتقول ليلي: "كان الأمر صعبًا للغاية، ونحن نساعدهم، فما الحال بالنسبة لكثير من الناس الذين ليس لديهم أحفاد لمساعدتهم، ويريدون الخروج من هذا الوباء بأسرع ما يمكن، تساءلنا كيف يكون الآخرون من المفترض أن تفعل ذلك"؟.

وقالت ليلي وينستاين إنها وأختها بدآ في التواصل مع الناس في المجتمع من خلال إنشاء وتوزيع منشورات أمام مبنى شقة جديهما، وأن أفضل شعور في العالم، أن الناس ينظرون إليهم على أنهم لطفاء للغاية ويحبون فقط أننا مستعدون جدًا لمساعدتهم".

وأضافت آفا وليلي وينستاين إن جديهما تلقيا بسعادة أول لقاح لفيروس كورونا وأنهما في حالة جيدة، ومن المتوقع أن يحصلا على جرعة ثانية بحلول نهاية فبراير.

وأوضحت ليلي: يمكن لأي شخص الاتصال بنا في سن 65 أو أكبر ويكون مؤهلاً للحصول على اللقاح في نيويورك، نقوم بذلك في المقام الأول الآن ونضعهم على قائمتنا ونساعدهم".

وكانت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها CDC حذرت من انتشار السلالة البريطانية الجديدة في 12 ولاية أمريكية، والتى تم اكتشافها لأول مرة في المملكة المتحدة قبل نهاية العام الماضى.