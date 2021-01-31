شكرا لقرائتكم خبر عن استراليا تعلن عدم تسجيل إصابات جديدة بكورونا طوال أسبوعين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة الاسترالية أنها لم تسجل أى حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا لمدة أسبوعين كاملين، خاصة بعد انحسار المرض داخل سيدنى منذ قرابة شهر، طبقا لتقرير نشر في صحيفة الديلى ميل البريطانية.

وأوضحت نيو ساوث ويلز، أنها لم تسجل اية حالات جديدة أيضا بالفيروس التاجى، خلال 14 يوما داخل البلاد.

وبدأ ظهورالمرض في سيدني في 16 ديسمبر الماضى، عندما وصل الفيروس إلى الشواطئ الشمالية للمدينة، وعلى الفور تم إغلاق الضواحي الشمالية لأكثر من أسبوع ، وتم قطع احتفالات عيد الميلاد ورأس السنة الجديدة خوفا من تفشى المرض مرة أخرى.

ومع ذلك، لا تزال أجزاء من الولاية في حالة تأهب بعد العثور على أجزاء من الفيروس في شبكة الصرف الصحي في واريوود وليفربول ومالابار، خوفا من تجدد ظهور الإصابات مرة أخرى.

ووافقت أستراليا على استخدام لقاح فايزر المضاد لفيروس كورونا الأسبوع الماضى.