الارشيف / صحة ورشاقة

ماذا يحدث للرئة بعد لحظات من الإصابة بفيروس كورونا؟

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يحدث للرئة بعد لحظات من الإصابة بفيروس ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف باحثون من جامعة بوسطن الامريكية، عن رحلة الفيروس التاجى في اللحظات القليلة الأولى بعد الإصابة، وماذا يحدث للرئة عقب نفاذ الفيروس إلى الخلايا، ومدى تأثير الفيروس على خلايا الرئة خلال الساعات الأولى من الإصابة، طبقا لتقرير نشر في موقع ميديكال بريس.

رحلة الفيروس التاجى الى خلايا الرئة
رحلة الفيروس التاجى الى خلايا الرئة

 

وأكد الباحثون أنه عند تسلل الفيروس لخلايا الرئة بساعة واحدة يبدأ بإتلاف الخلايا في وقت مبكر جدًا أثناء الإصابة، كما يخلق الفيروس العديد من المسارات الجزيئية التي تتأثر بالفيروس، حيث يقوم بإعادة التشكيل بالجملة من خلايا الرئة حتى يتمكن من السيطرة عليها.

وأوضح العلماء أن الفيروسات لا تستطيع نسخ نفسها لأنها تفتقر إلى الآلية الجزيئية لتصنيع البروتينات ولهذا السبب تعتمد على إصابة الخلايا لاختطاف الآلية الداخلية للخلايا واستخدامها لنشر المواد الجينية الخاصة بها، لذا عندما يتمكن الفيروس من السيطرة على الخلايا فإنه يغير عمليات التمثيل الغذائي للخلايا تمامًا، بل إنه يدمر الأغشية النووية للخلايا في غضون 3 إلى 6 ساعات بعد الإصابة.

ddf06a959c.jpg

ويستطيع الباحثون من خلال تتبع رحلة الفيروس التاجى الى خلايا الرئة من اكتشاف العديد من الأدوية الحالية المعتمدة من إدارة الغذاء والدواء، بما في ذلك بعض الأدوية المصممة أصلاً لمكافحة السرطان، والتي يمكن أن توقف الفيروس التاجي في مساراتها فهناك ما لا يقل عن 18 دواءً موجودًا ومعتمدًا من قبل إدارة الأغذية والعقاقير (FDA) يمكن إعادة توظيفها لمكافحة عدوى COVID-19 بعد وقت قصير من إصابة الشخص.

وأثبتت الدراسات أن العقاقير سالفة الذكر نجحت في  مقاومة انتشار الفيروس داخل خلايا الرئة بنسبة أكثر من 90%، الأمر الذى يؤدى إلى خفض معدلات الوفيات الناتجة من الفيروس التاجى.

 

 

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

قد تقرأ أيضا