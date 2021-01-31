شكرا لقرائتكم خبر عن اطمن على نفسك.. متى يجب إجراء اختبارات الحساسية وما أنواعها؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختبارات الحساسية من الاختبارات الشائعة التي تساعد في اكتشاف الحساسية تجاه الأشياء التي تتناولها أو تلمسها أو تستنشقها وعادة ما تكون اختبارات الجلد أو الدم ومع ذلك ، فإن اختبارات الحساسية وحدها لا تكفي بشكل عام فمن المهم أن يكون لديك فحص طبي وتاريخ طبي أولاً للمساعدة في تشخيص الحساسية.

وبحسب موقع " choosingwisely" فإذا كان الفحص والتاريخ الطبي يشيران إلى وجود حساسية، فقد تساعد اختبارات الحساسية في اكتشاف ما لديك حساسية تجاهه ولكن إذا لم تكن لديك أعراض ولم تخضع لفحص طبي يشير إلى وجود حساسية، فيجب أن تفكر في اختبار الحساسية فلا يمكن الاعتماد على اختبارات الحساسية بدون فحص الطبيب.

قد تشير الاختبارات إلى أن لديك حساسية عندما لا تكون لديك وهذا ما يسمى "إيجابية كاذبة" وهذه الاختبارات المجانية والاختبارات المنزلية لحساسية الطعام ليست موثوقة دائمًا.

يمكن أن تؤدي نتائج الاختبارات غير الموثوق بها إلى تغييرات غير ضرورية في نمط حياتك.

إذا أظهر الاختبار أنك تعاني من حساسية تجاه بعض الأطعمة، مثل القمح أو الصويا أو البيض أو الحليب ، فقد تتوقف عن تناول هذه الأطعمة قد ينتهي بك الأمر باتباع نظام غذائي سيء، أو مخاوف وإحباط غير ضروريين ، أو تكاليف طعام إضافية.

و إذا أظهر الاختبار أنك تعاني من حساسية تجاه القطط أو الكلاب، فقد تتخلى عن حيوان أليف محبوب.

ويمكن أن تظهر الاختبارات الخاصة بالشرى المزمنة - مناطق الجلد المرتفعة الحمراء والمثيرة للحكة والتي تستمر لأكثر من ستة أسابيع - شيئًا قد لا يبدو طبيعيًا ولكنه لا يمثل مشكلة ومع ذلك ، يمكن أن يؤدي ذلك إلى القلق والمزيد من الاختبارات والإحالة إلى المتخصصين كما يمكن أن يكون الاختبار الخاطئ مضيعة للمال أيضاً.

متى يجب إجراء اختبارات الحساسية؟

إذا كانت لديك أعراض الحساسية، فقد تشعر بالراحة من خطوات المساعدة الذاتية والأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية إذا لم تساعد هذه الخطوات في علاج الأعراض ، فقد حان الوقت لرؤية طبيبك.

يجب أن يسألك الطبيب عن تاريخك الطبي ويتأكد من حصولك على الاختبارات الصحيحة إذا كان تاريخك الطبي يشير إلى أن لديك حساسية، فقد يحيلك طبيبك إلى أخصائي حساسية أو اختصاصي مناعة (أطباء متخصصون في الحساسية) للاختبار.

اختبار الجلد هو أكثر أنواع اختبارات الحساسية شيوعًا يتم وخز الجلد بإبرة تحتوي على كمية ضئيلة من شيء قد يكون لديك حساسية تجاهه.

إذا كنت تعاني من طفح جلدي أو تتناول دواء قد يؤثر على نتائج اختبار الجلد ، فقد تحتاج إلى فحص دم.

بالنسبة للحساسية المزمنة، لا تحتاج عادةً إلى اختبار حساسية ومع ذلك ، قد يطلب طبيبك إجراء اختبارات للتأكد من أن الأرتيكاريا أو الحساسية ليست ناتجة عن حالات أخرى ، مثل اضطراب الغدة الدرقية.