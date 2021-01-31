أكثر أنواع السرطان انتشارا عند الرجال والنساء

كتبت أسماء لمنور في الأحد 31 يناير 2021 10:16 مساءً - منذ 3 ساعات

أصبح العالم يعيش مع وحش قاتل يدعى “مرض السرطان”، إذ يقتحم حياة صاحبه دون استئذان، الذي يعتبر من اكثر اسباب الوفاة حول العالم ، حيث يوجد لهذا المرض عدة أشكال وأنواع؛ فهناك أكثر من 100 نوع من السرطان .

كشف رئيس أطباء الأورام في وزارة الصحة الروسية، أندري كابرين، عن أكثر أنواع السرطان شيوعًا بين الرجال والنساء.

ووفقا له، فالرجال غالبا ما يصابون بسرطان القصبة الهوائية والشعب الهوائية والبروستات والجلد والمعدة والقولون. أما بين النساء فينتشر مرض سرطان الثدي والجلد والرحم والقولون، بحسب ما نقلته صحيفة “غازيتا رو”.

أشار الاختصاصي إلى أن تطور السرطان يرجع إلى الجينات فقط في 15-20 في المئة من الحالات، وتعتمد حالات الإصابة الأخرى على نمط حياة الشخص. لذلك، من المهم الخضوع للفحوصات الوقائية في الوقت المناسب وتفادي العوامل التي تسهم في ظهور السرطان، مثل التدخين وتعاطي الكحول واللحوم الحمراء وزيادة الوزن.

وخلص الطبيب، “لسوء الحظ ، تزداد احتمالية الإصابة بالسرطان كلما تقدم الشخص في السن. فتزداد نسبة احتمالية الإصابة بعد 65 عاما، بحوالي 7 إلى 10 في المئة ثم ترتفع هذه النسبة كل خمس سنوات”.