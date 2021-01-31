رئيس الوزراء الجزائري أول مسؤول يتلقى لقاح سبوتنيك

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت الحكومة الجزائرية، الأحد، تلقي رئيس الوزراء عبدالعزيز جراد الجرعة الأولى من لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا.

وبذلك، يكون "جراد" أول مسؤول جزائري يتلقى لقاح كورونا في ظل غياب رئيس البلاد عبدالمجيد تبون، الموجود بألمانيا، بعد إجراء عملية جراحية ناجحة على رجله اليمني، نتيجة مضاعفات من إصابته بفيروس كورونا، بحسب الرئاسة الجزائرية.



وتلقى رئيس الوزراء الجزائري عبدالعزيز جراد الجرعة الأولى من لقاح كورونا بإحدى العيادات الخاصة في العاصمة، وظهر جالساً بين مواطنين ينتظر دوره دون إجراءات بروتوكولية.

وانطلقت، السبت، و"بشكل رمزي" عملية التلقيح من مستشفى البليدة التي كانت بؤرة لفيروس كورونا منذ تفشيه في الجزائر وسجلت بها أول حالات "كوفيد – 19" نهاية فبراير/شباط 2020.





وخصصت السلطات الصحية الجزائرية 47 مركز تلقيح جاهزا لاستقبال المواطنين على أن يتم إخضاعهم للفحوص الطبية لمدة 30 دقيقة قبل التلقيح وبعده، على أن تستمر عملية التلقيح لمدة "عام كامل"، وسط إقبال كبير في اليومين الأولين من عملية التطعيم.

يأتي ذلك بعد أن تسلمت الجزائر، مساء الجمعة، رسمياً، الشحنة الأولى من لقاح "سبوتنيك V" الروسي، لتنتهي معها "قصة ورطة صحية" كادت أن تتحول إلى أزمة أكثر من تفشي فيروس كورونا.

وحطت بمطار بوفاريك العسكري وسط البلاد طائرة عسكرية تابعة للجيش الجزائري قادمة من روسيا، محملة بالشحنة الأولى من لقاح "سبوتنيك V" والمقدرة بـ500 ألف جرعة بقيمة 20 مليار دينار (نحو 11 مليون دولار أمريكي).





وأعلنت السفارة الروسية بالجزائر عن برمجة إمدادها بنحو نصف مليون جرعة من لقاح "سبوتنيك V"، على أن تمتد العملية حتى مايو/أيار المقبل.

وأعلنت السلطات الصحية في الجزائر، الأحد، تأجيل اقتناء لقاح "أسترازينيكا– أكسفورد" إلى، الإثنين، نتيجة "خلل تقني" أصاب الطائرة التي كانت ستقل اللقاح من الهند، فيما لم تحدد موعدا لاقتناء لقاح "سينوفارم" الصيني.





عرض روسي

في هذه الأثناء، استقبل رئيس الوزراء الجزائري عبدالعزيز جراد، مساء الأحد، السفير الروسي إيغور بيلياف.

وذكر مكتب الحكومة الجزائرية، في بيان حصلت ”الخليج 365” على نسخة منه، بأن الجانبين اتفقا على الشروع في اتصالات بين المصالح المختصة في البلدين بهدف إقامة تعاون ثنائي في مجال تصنيع اللقاح "سبوتنيك V" في الجزائر.





يأتي ذلك، بعد ساعات من "العرض المغري" الذي اقترحته موسكو على الجزائر لـ"مساعدتها على إنتاج" لقاح "سبوتنيك V" محلياً.

وأبدى السفير الروسي لدى الجزائر في تصريحات صحفية استعداد بلاده "الكامل" في "حال وافقت الجزائر" على إنتاج اللقاح الروسي محلياً، وتعهد بتسليم تكنولوجيا اللقاح الروسي للجزائر.



