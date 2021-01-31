دراسة حديثة تكشف عن العديد من الفوائد الصحية للكركديه

محمد الفلاح - الأحد 31 يناير 2021

كشفت دراسة حديثة عن العديد من الفوائد الصحية للكركديه، مشيرة إلى أنه منخفض في عدد السعرات الحرارية، وخال من الكافيين.



وأوضحت الدراسة أن الكركديه يحتوي على كمية كبيرة من المعادن، مثل الكالسيوم، والحديد، والمغنيسيوم، والفسفور، والبوتاسيوم، والصوديوم، والزنك.

وأشارت إلى أنه يحتوي أيضا على بعض الفيتامينات مثل النياسين، وحمض الفوليك، مضيفة: الكركديه مصدر جيد لـ الأنثوسيانين، والذي يجعله مفيداً لإدارة مستويات ضغط الدم المرتفع، ونزلات البرد، والتهابات المسالك البولية.

وبالإضافة لذلك فإن هناك فوائد أخرى للكركديه منها: محاربة الجذور الحرة وخفض معدل الدهون في الجسم ويمكن أن يساعد الكركديه في جهود فقدان الوزن، عن طريق فاعليته في تقليل نسبة دهون الجسم، وقد يعزز من صحة الكبد وحمايته من السموم والتلف.

ووجدت دراسات أن مستخلص الكركديه يقلل من نمو وانتشار الخلايا السرطانية في البلازما والفم والمعدة والبروستاتا، كما أنه يمكنه مقاومة سلالات معينة من البكتيريا.