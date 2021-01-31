هولندا تخفف "قيود كورونا".. وإعادة فتح المدارس 8 فبراير

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت الحكومة الهولندية، الأحد، إعادة فتح المدارس الابتدائية 8 فبراير/شباط، في أول تخفيف لإجراءات العزل العام منذ شهور.

وأغلقت جميع المدارس والمتاجر التي لا تقدم سلعاً ضرورية منذ منتصف ديسمبر/كانون الأول بعد إغلاق الحانات والمطاعم قبل شهرين، وذلك في محاولة للحد من جائحة فيروس كورونا.



وشددت السلطات العزل العام الأسبوع الماضي بفرض حظر تجول ليلي، مع زيادة حالات الإصابة بسلالات متحورة من فيروس كورونا أكثر قدرة على العدوى، وفقاً لوكالة "رويترز".

وكان عدم وجود دليل دامغ على انتقال الفيروس عن طريق الأطفال الصغار دافعاً لمعاودة الحكومة الهولندية فتح المدارس الابتدائية ومراكز الرعاية النهارية اعتباراً من الأسبوع المقبل.

وتراجع عدد الإصابات الجديدة بكورونا في هولندا إلى نحو 3700، الأحد، وهو أقل مستوى منذ ثلاثة أشهر.