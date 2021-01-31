الإمارات تحقق أعلى معدل يومي لجرعات لقاح كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، الأحد، تقديم 220 ألف جرعة لقاح "كوفيد- 19"، وهو أعلى معدل تلقي جرعات في يوم واحد منذ انطلاقة الحملة الوطنية لتقديم اللقاح.

وأشاد عبدالرحمن بن محمد العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، بجهود القائمين على الحملة وخط الدفاع الأول والمشاركين فيها، مثمناً الوعي المجتمعي الذي كشف عن معدن شعب الإمارات الأصيل والمقيمين على أرضها، وفقاً لوكالة أنباء الإمارات "وام".

وأكد أن ذلك يأتي تماشياً مع خطة الوزارة لتوفير لقاح كورونا، وسعياً إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على الفيروس.