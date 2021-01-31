شكرا لقرائتكم خبر عن إذا كنت تشعر بالجوع ليلًا.. 6 أطعمة خفيفة تصلح لفترة منتصف الليل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختلف خبراء التغذية حول ما إذا كان تناول الطعام فى منتصف الليل صحيًا أم لا، ولكن يعتقد أن تناول الطعام الصحى ليلًا أفضل من تناول أطعمة غير صحية تستدعى المضغ، ومن المعروف أن تناول الطعام فى هذا التوقيت المتأخر لا يتسبب فقط بزيادة الوزن ولكنه يؤثر أيضًا على عمل الجهاز الهضمى، ولكن إذا كان يتغلب عليك الشعور بالجوع ليلًا فهناك وجبات خفيفة يمكن تناولها دون الإضرار بصحتك، وفقًا لما ذكره موقع "onlymyhealth".

فيما يلى.. قائمة ببعض الأطعمة الخفيفة والمتوفرة بسهولة يمكن تناولها منتصف الليل دون التأثير على الصحة أو حدوث زيادة بالوزن: 1- الزبادى

الخالى من الألوان الصناعية والغير مُحلى، مدهش ليلًا فهو يُعزز صحة الأمعاء ويمنع زيادة الوزن.

2- الفاكهة

تعتبر أفضل وجبة خفيفة ممكن أن تتناولها ليلًا.

3- عصائر الفاكهة

عنصر مهم فى وجبة الإفطار فى الصباح ولكن يمكنك أيضًا تناولها فى وقت متأخر من الليل، خاصة عصائر الفواكه الطازجة وليست المحفوظة.

4- مكسرات منقوعة

إذا كنت لا ترغب فى تناول شيء صلب ليلًا يمكنك نقع المكسرات قبل تناولها، فهى مفيدة جدًا قبل النوم لأنها تعطى شعورًا بالشبع.

5- حليب مبرد

تناول الحليب المبرد ليلًا يُقلل من الشعور بالجوع، ويمكنك تناوله ساخنًا للحصول على التدفئة أيضًا فى فصل الشتاء، بشكل عام يعتبر الحليب غذاء جيد للحد من الجوع والشعور بالشبع.

6- اللبن الرائب (قليل الدسم)

إذا لم تكن مصابًا بالتهاب الجيوب الأنفية وتحب اللبن الرائب فيجب تناوله ليلًا لأنه يمنحك شعورًا جيدًا بالشبع ويقضى على احساس الجوع.