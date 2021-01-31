مصر تمنح الترخيص الطارئ لاستخدام لقاح كوفيشيلد- أسترازينيكا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت هيئة الدواء المصرية، الأحد، منح الترخيص الطارئ لاستخدام لقاح "كوفيشيلد/أسترازينيكا".

يأتي ذلك في إطار المجهودات لاحتواء عدوى فيروس كورونا وتوفير اللقاحات التي تثبت فاعليتها لمكافحة الفيروس.

ونقلت صفحة رئاسة مجلس الوزراء المصري على موقع فيسبوك عن الدكتور على الغمراوي، المتحدث الرسمي باسم هيئة الدواء المصرية، القول إن الهيئة رخصت أمس الاستخدام الطارئ للقاح كوفيشيلد (إنتاج شركة /معهد أمصال الهند/ سيروم إنستتيوت أوف إنديا)، التي تعاقدت على نقل تكنولوجيا صناعة اللقاح من شركة أسترازينيكا، وذلك بعد مروره بعمليات التقييم اللازمة بإدارات ومعامل هيئة الدواء، طبقا للقواعد العالمية والمحلية المتبعة للتأكد من أمان وجودة وفاعلية اللقاح.

كما صرح الدكتور محمود ياسين، رئيس الإدارة المركزية للمستحضرات الحيوية والمبتكرة بهيئة الدواء المصرية، بأن هذا اللقاح يعتبر ثاني لقاح يحصل على رخصة الاستخدام الطارئ من هيئة الدواء المصرية بعد لقاح "سينوفارم"، مضيفا أن هيئة الدواء تعكف حالياً على دراسة وتقييم باقي اللقاحات.