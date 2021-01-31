هل يمكن أن تحملي أثناء انقطاع الطمث؟

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 31 يناير 2021 04:34 مساءً - جدول المحتوى

1.كيف يحدث انقطاع الطمث؟

2.هل يمكن أن تحملي أثناء فترة ما قبل انقطاع الطمث؟

3.كيف يحدث الحمل خلال فترة ما قبل انقطاع الطمث؟

4.هل الحمل ممكن أثناء انقطاع الطمث؟

5.كيف تعرفين أنك ما زلت خصبة؟

6.فرص حدوث الحمل أثناء فترة ما قبل انقطاع الطمث وما بعده

7.ما هي مخاطر الحمل أثناء انقطاع الطمث؟

8.هل ما زلت بحاجة إلى وسائل منع الحمل خلال فترة ما قبل انقطاع الطمث؟

9.هل يمكن عكس مسار انقطاع الطمث؟

البلوغ والحيض والحمل وانقطاع الطمث هذه هي المراحل المختلفة في الدورة البيولوجية للمرأة إحداهما تؤدي إلى الأخرى، بينما يمكن أن يحدث الحمل في أي وقت خلال سنوات خصوبة المرأة تنخفض فرص الحمل عندما تتجاوز المرأة 35 عاماً بحلول الأربعينيات من عمرها، من المرجح أن تبدأ فترة انقطاع الطمث ويتبعها انقطاع الطمث، والذي يكون عادة نهاية المرحلة الإنجابية ،هل يمكن أن تحملي في مرحلة ما قبل انقطاع الطمث أو سن اليأس؟ تخبرك الدكتورة هند محمد سلمي استشاري النساء والتوليد عن انقطاع الطمث، وإمكانية الحمل خلال هذه المرحلة، والمخاطر التي تنطوي عليها.

1.كيف يحدث انقطاع الطمث؟

الحمل

انقطاع الطمث هو التغيير الجسدي الذي يشير إلى نهاية الدورة الشهرية. تكون عملية انقطاع الطمث بطيئة، وتبدأ قبل شهور أو سنوات من انتهاء فترة الحيض. تتكون العملية من ثلاث مراحل:

فترة ما قبل انقطاع الطمث: تتميز بعدم انتظام الدورة الشهرية، ويمكن أن تبدأ قبل سن اليأس بنحو ثماني إلى عشر سنوات. يمكن أن تبدأ في الأربعينيات أو حتى الثلاثينيات عند بعض النساء. في هذه المرحلة، ينخفض ​​تدريجياً إنتاج هرمون الأستروجين والبروجسترون، وهما المسؤولان عن إطلاق البويضات من المبيض. واذا كان هناك انخفاض حاد في هرمون الأستروجين. خلال هذه المرحلة، من المحتمل أن يكون لديك فترات غير منتظمة، تعرق ليلي، هبات ساخنة، نسيان، تقلبات مزاجية، تيبس المفاصل، زيادة الوزن، وانخفاض في الدافع الجنسي.

سن اليأس: وهي المرحلة التي لا تكون فيها المرأة عندها الدورة الشهرية لمدة سنة على الأقل. يحدث عادة بين 45 و50 سنة. خلال هذا الوقت، يتوقف المبيضان عن إطلاق البويضات، وتكون هذه نهاية المرحلة التناسلية. لذلك، لا تستطيع المرأة الإباضة أو الحمل.

بعد انقطاع الطمث: في هذه المرحلة بعد انقطاع الطمث، تختفي أعراض سن اليأس. ومع ذلك، فإن الانخفاض في مستوى هرمون الأستروجين يجعل المرأة عرضة لمشاكل صحية مثل هشاشة العظام وأمراض القلب والسمنة. الأدوية وتغيير نمط الحياة قد يقلل من خطر هذه الحالات.

هذا هو الوقت الذي تصبح فيه دورتك الإنجابية غير منتظمة وتفقد الإيقاع وتتوقف في النهاية. ماذا لو أردت الحمل في مثل هذه الظروف؟

2.هل يمكن أن تحملي أثناء فترة ما قبل انقطاع الطمث؟

انقطاع الطمث

من الممكن أن تصبحي حاملاً حتى تصلي إلى مرحلة انقطاع الطمث، ولكن قد يكون ذلك صعباً. خلال مرحلة ما قبل انقطاع الطمث، رغم عدم انتظام الدورة الشهرية، إلا أنك ما زلت في مرحلة التبويض ويطلق المبيضان البويضات الناضجة.

3.كيف يحدث الحمل خلال فترة ما قبل انقطاع الطمث؟

بويضة غير سليمة

رغم الفترات غير المنتظمة، تحدث الإباضة في مرحلة ما قبل انقطاع الطمث. لذلك، هناك فرصة لإطلاق بويضة سليمة، يتم إخصابها بإطلاق الحيوانات المنوية، وتحمل.

يمكن أن تساعدك علامات مثل إيلام الثدي والإفرازات المهبلية البيضاء على معرفة أنكِ في فترة التبويض. يمكن أن يؤدي الاتصال الجنسي غير المحمي قبل 3 - 4 أيام من الإباضة، وفي يوم الإباضة إلى زيادة فرص الحمل.

4.هل الحمل ممكن أثناء انقطاع الطمث؟

الحمل

بمجرد دخولك إلى سن اليأس، لا يعود التبويض ولا يمكنك الحمل بشكل طبيعي. تدخل النساء مرحلة انقطاع الطمث في أعمار مختلفة. يحدث هذا عادة في أي وقت بين 40 و55 سنة.

5.كيف تعرفين أنك ما زلت خصبة؟

هرمون الأستروجين والبروجسترون

من الصعب معرفة خصوبتك؛ لأن الدورة الشهرية تصبح غير منتظمة أثناء انقطاع الطمث. قد يحدث التبويض أو لا يحدث، كما تتقلب مستويات هرمون الأستروجين والبروجسترون والهرمونات الأخرى، بينما قد تتدهور جودة البويضة. كل هذه العوامل تسبب انخفاضاً في الخصوبة، لكن لا يمكننا توقع احتمالية الحمل الطبيعي بالضبط.

6.فرص حدوث الحمل أثناء فترة ما قبل انقطاع الطمث وما بعده

قبل انقطاع الطمث

إذا كنتِ تأملين أن تصبحي حاملاً خلال فترة ما قبل انقطاع الطمث، ولم تحملي حتى بعد ستة أشهر من المحاولة، فعليك استشارة الطبيب. يمكن أن تزيد الإجراءات التالية من فرصك في الحمل:

الجماع أثناء التبويض: لاحظي علامات الإباضة مثل إيلام الثدي وانتفاخ البطن وزيادة الدافع الجنسي والتشنج الطفيف والإفرازات البيضاء. وقت الإباضة هو أكثر الأوقات خصوبة في الدورة الشهرية.

النظام الغذائي والتمارين الرياضية: اتباع نظام غذائي متوازن وممارسة الرياضة للحفاظ على لياقتك وصحتك. هذه سوف تحسن فرص الحمل.

الإخصاب في المختبر (IVF): يمكن أن يساعد الحصول على علاج أطفال الأنابيب أثناء انقطاع الطمث أو انقطاع الطمث. في هذه الحالة، قد نضطر إلى استخدام البويضات التي تم تجميدها في الماضي أو المتبرع بها. قد تحتاجين أيضاً إلى علاج هرموني لإعداد جسمك للزرع والحمل. ومع ذلك، قد لا يكون هذا هو الحال بالنسبة لجميع النساء.

من خلال تغييرات نمط الحياة والمساعدة الطبية، قد تحملين في مرحلة ما قبل انقطاع الطمث. لكن هل هي آمنة لك ولطفلك؟

7.ما هي مخاطر الحمل أثناء انقطاع الطمث وانقطاع الطمث؟

سكري الحمل

يصبح الحمل أكثر خطورة مع تقدمك في العمر فوق 35 عاماً. فيما يلي بعض المخاطر التي قد تتعرضين لها أنت والطفل.

يمكن أن يؤدي علاج أطفال الأنابيب إلى تعدد الأجنة. من المحتمل أن يتسبب هذا في المخاض المبكر وانخفاض وزن الأطفال عند الولادة ومضاعفات الولادة.

يمكن أن يؤدي ارتفاع ضغط الدم إلى تسمم الحمل.

سكري الحمل.

المشيمة المنزاحة، حيث تكون المشيمة منخفضة في الرحم وتسبب مشاكل أثناء الولادة.

انفصال المشيمة: انفصال المشيمة عن الرحم، مما يسبب مشاكل نمو الجنين، وولادة جنين ميت، والولادة المبكرة.

ولادة جنين ميت أو إجهاض.

الوزن عند الولادة المبكرة أو المنخفض.

الحمل خارج الرحم، حيث يتم زرع البويضة خارج الرحم.

زيادة فرص حدوث تشوهات خلقية.

كلما تقدمت في العمر، زادت فرص حدوث مضاعفات في الحمل والولادة. لذلك، إذا قررت عدم إنجاب الأطفال في هذا العمر، فقد ترغبين في معرفة استخدام وسائل منع الحمل.

8.هل ما زلت بحاجة إلى وسائل منع الحمل خلال فترة ما قبل انقطاع الطمث؟

منع الحمل

رغم أنك أقل عرضة للحمل أثناء مرحلتي ما قبل انقطاع الطمث وانقطاع الطمث، فمن المستحسن استخدام وسائل منع الحمل. هناك إمكانية للتبويض حتى لو كانت الدورة الشهرية غير منتظمة. موانع الحمل، مثل الواقي الذكري، لا تمنع الحمل غير المخطط له فحسب، بل تساعدك أيضاً على تجنب الأمراض المنقولة جنسياً.

9.هل يمكن عكس مسار انقطاع الطمث؟

استعادة نشاط المبيض

أظهرت الأبحاث التي أُجريت على ثماني نساء في فترة ما حول انقطاع الطمث أن استعادة نشاط المبيض مؤقتاً أمر ممكن. تم حقن النساء بالبلازما الغنية بالصفائح الدموية (PRP) في المبايض. بعد شهر إلى ثلاثة أشهر، استأنف جميع المشاركين فترات منتظمة، ويمكن للطبيب استرداد البويضات الناضجة للتخصيب.

وجد بحث آخر أن الميلاتونين أعاد الدورة الشهرية لدى النساء اللائي كن في مرحلة ما قبل انقطاع الطمث، أو في مرحلة انقطاع الطمث. من المعروف أن الميلاتونين يلعب دوراً في إنتاج الهرمونات التناسلية.

ومع ذلك، فإن هذه الدراسات محدودة وقد لا تكون عالمية.

إذا كانت لديك رغبة قوية في إنجاب أطفال بيولوجيين بعد انقطاع الطمث، فتحدثي إلى طبيبك حول الاحتمالات التي لديك والمخاطر التي تنطوي عليها.

إذا كنت ترغبين في إنجاب الأطفال أثناء انقطاع الطمث، ففكري في تبني طفل. سيؤدي ذلك إلى إشباع غرائز الأمومة بينما يعد بحياة أفضل للصغير. ومع ذلك، إذا كانت لديك رغبة قوية في إنجاب أطفال بيولوجيين بعد انقطاع الطمث، فتحدثي إلى طبيبك حول الاحتمالات التي لديك والمخاطر التي تنطوي عليها.