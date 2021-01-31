إخراج الغازات من بطن الرضيع بطرق عديدة

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 31 يناير 2021 04:34 مساءً -

من أكثر المشكلات التي تواجه الأمهات هي المغص والغازات لدى الأطفال، والتي تجعل الطفل الرضيع أو الأطفال الصغار يبكون لفترات طويلة مع عدم النوم بشكل جيد، وهذا يكون ناتجا عن الكثير من الأسباب ، وللتعرف على أسباب الغازات وأهم طرق التخلص منها لدى الرضع والأطفال، التقينا وطبيب الأطفال إبراهيم شكري للشرح والتوضيح.

أطعمة تسبب الانتفاخ

الغازات أكثر شيوعا في بداية حياة الرضيع

تتمثل المشكلة بتكون الغازات في الجهاز الهضميّ لدى الرضيع لتخرج على شكل غازات عبر المستقيم

وبالرغم من انتشار هذه المشكلة بين الرضّع إلا أنّها أكثر شيوعًا في بداية حياته، و هناك العديد من العوامل التي تلعب دورًا

أسباب الغازات لدى الرضع والأطفال

أرضاع الطفل بطريقة خاطئة

من الأسباب..ابتلاع الطفل للهواء وتجمعه داخل معدة الرضيع يؤدي إلى الانتفاخ والإصابة بالمغص

تناول الأم بعض أنواع الأدوية التي تحتوي على اللاكتوز والتي تؤثر على الطفل من خلال الرضاعة

تناول الأم بعض أنواع الأطعمة التي تسبب الانتفاخ ومنها البقوليات

إرضاع الطفل بطريقة خاطئة مما يتسبب في دخول الهواء إلى معدة الطفل وإصابته بالانتفاخ

إعطاء الرضيع نوعا سيئا من الحليب الصناعي والذي يكون غير مناسب للطفل ما يتسبب له في الغازات والمغص

عدم مضغ الأطفال الأكبر سنا للطعام بشكل جيد وهذا يتسبب في الغازات وحدوث المغص

إخراج الغازات من بطن الرضع والأطفال

الحرص على تجشؤ الطفل بعد الرضاعة

حتى يتم التخلص من الغازات والمغص عليك بتدليك بطن أو ظهر الطفل برفق، مما يساعد على تهدئة الطفل والتخلص من المغص

التوجه للطبيب حتى يتم وصف العلاج المناسب للطفل إذا ما كانت حالة المغص والغازات متكررة

محاولة تغيير طريقة إرضاع الطفل حتى يتم تجنب بلع الهواء أثناء الرضاعة، بحيث يكون مستوى رأس الطفل أعلى من مستوى البطن

الحرص على تجشؤ الطفل بعد الرضاعة.. لإخراج كمية الهواء الزائدة التي يبتلعها أثناء الرضاعة

تدليك بطن الطفل بالقليل من زيت الزيتون، مما يقلل من الشعور بالمغص

تغيير نوع الحليب الصناعي إذا كان هو السبب في حدوث الغازات والمغص عند الطفل الرضيع

تحريك ساقين الطفل بحركة دائرية مما يساعد على التخلص من الغازات الزائدة في بطن الطفل

يجب أن تحرص الأم المرضعة على تناول الغذاء الصحي المتوازن مما يحمي الطفل من التعرض إلى الغازات

نصائح للتعامل مع غازات الرضع منزليًا

تجشئة الرضيع كل بضعة دقائق

توجد بعض النصائح التي يمكن إتباعها في المنزل لتخفيف الانزعاج الذي يشعر به الرضيع إثْر معاناته من الغازات

1-الحرص على تجشئة الرضيع؛ حتى يتخلص الرضيع من الغازات الموجودة في بطنه، وهناك أهمية لتجشئة الرضيع أثناء إرضاعه أيضا

2- يُنصح بأن تتم تجشئة الطفل قبل تبديل الرضاعة بين الثديين، أي يجب تجشئة الرضيع بعد إتمام الرضاعة من الثدي الأول ثمّ نقله إلى الثدي الثاني

3-بالنسبة للرضاعة الصناعية فيُنصح بتجشئته كل بضع دقائق، كافية؛ ومن الممكن وضع الرضيع على ظهره لمدة دقيقة أو دقيقتين، للتخلص من الغازات.

4- يُنصح بإرضاع الرضيع في غرفة إضاءتها خافتة مع الحرص على عدم لعب الأشقاء أو الأطفال فيها أثناء الرضاعة

5- كما يُنصح بإرضاع الرضيع وعدم الانتظار حتى يبكي من الجوع؛ إذ إنّ جوع الرضيع الشديد يُسبب شربه للحليب بنَهم وسرعة، الأمر الذي يزيد فرصة معاناته من الغازات.

6- التأكد من أنّ زجاجة الحليب الصناعية المُستخدمة جيدة، ولا تسمح لفقاعات الهواء بالدخول، تجنبًا لمعاناة الرضيع من الغازات

7-بمعنى ألا يكون الثقب في الحلمة الصناعية صغيرًا ولا كبيرًا، إذ إنّ الثقب الصغير يدفع الرضيع لبلع الحليب بسرعة ،والثقب الكبير يُسبب إدرار كمية من الحليب تفوق قدرة الرضيع على البلع

إمالة الزجاجة بزاوية مناسبة عند إرضاع الرضيع

8-تقسيم رضعات أو وجبات الحليب إلى وجبات أكثر؛ لأنّ تناول الرضيع لوجبة كبيرة من الحليب يُسبب مواجهته صعوبة

9- مراقبة تأثير اللهّاية على الرضيع؛ فبعض الرضّع يُبدون استجابة إثْر استخدامها، والبعض الآخر يُعاني من الغازات عند استخدامها

10- اللهّاية تعتمد على مص الرضيع لجسم صلب، الأمر الذي قد يسمح بدخول الغازات، ولذلك يجدر بالأم مراقبة ابنها

11- إراحة زجاجة الحليب بعد تحضير الحليب وتركها بضع دقائق قبل تقديمها للرضيع، وذلك لأنّ تحضير الحليب ورجّه يُسبب الغازات

12-الحرص على إمالة الزجاجة بزاوية مناسبة عند إرضاع الرضيع؛ للتأكد من أنّ الحلمة ممتلئة بالحليب وليس الهواء

13- يُنصح بأن يُحمل الرضيع بوضعية تساعد على رفع رأسه عن جسده مع الحرص على أن تكون الزاوية المُتخذة لزجاجة الحليب مناسبة كذلك

14-مراقبة الطعام الذي تتناوله الأم في حال كانت تُرضع طفلها رضاعة طبيعية، فإنّ بعض أنواع الطعام يُسبب مشكلة الغازات

15-الطعام الذي يُقدّم للرضيع يلعب دورًا بدءًا من مرحلة تقديم الطعام الصلب لأول مرة؛ حيث يُعاني الرضيع بشكل طبيعيّ من الغازات آنذاك

تحريك ساقي الرضيع بشكل دائري

16-تغيير نوع الحليب ؛ فبعض الأطفال الرضع مصابون بمشكلة عدم تحمل اللاكتوز، وبعضهم الآخر يُعانون من حساسية معينة

17-تحريك ساقي الرضيع بشكل دائري؛ويتم بإراحة الرضيع على ظهره، ثم تحريك ساقيه مع ثني ركبتيه بشكل دائري سليم

18-أخذ الطفل في جولة في السيارة في حال كان يشعر الطفل بتحسن عند القيام بذلك

19- يُنصح بأن ينام الرضيع على بطنه، مع الحرص على ألّا يكون هناك أي شيء يُعيق تنفس الرضيع أو يُغطّي وجهه

20 -تدليك بطن الرضيع برفق، وذلك بالقيام بحركات بسيطة لطيفة إمّا مع عقارب الساعة وإمّا بعكس اتجاه عقارب الساعة

21-إعطاء الرضيع الوقت الكافي للعب والحركة بعد وضعه على بطنه؛ فهذا يساعد على أن يُعزز قدرته على التخلص من الغازات