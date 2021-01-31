5 آلاف جرعة لقاح ضد كورونا من إسرائيل للفلسطينيين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت إسرائيل إنها قررت تزويد الطواقم الطبية الفلسطينية بـ5 آلاف جرعة لقاح ضد كورونا خلال الأيام القريبة المقبلة.

وقال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس في بيان: "بناء على توصية وزير الدفاع ومنسق أعمال الحكومة في الأراضي الفلسطينية، وافق المستوى السياسي، على تحويل 5000 جرعة لقاح للطواقم الطبية في السلطة الفلسطينية".

وأضاف: "من المتوقع أن يتم نقل الدفعة الأولى خلال أيام".

ويؤخذ اللقاح على جرعتين ما يعني أن هذه الكمية تكفي لنحو 2500 من الطواقم الطبية العاملة في الضفة الغربية وقطاع غزة.

ولم تعلق وزارة الصحة الفلسطينية على الإعلان الإسرائيلي.

وخلال الأسابيع الأخيرة واجهت السلطة الفلسطينية صعوبات في جلب لقاحات كورونا إلى الأراضي الفلسطينية.

وقال مسؤول حكومي فلسطيني لـ"الخليج 365": "هناك تقدم في المباحثات لجلب لقاح أسترازينيكا الذي صممه علماء في جامعة أكسفورد البريطانية، ونتوقع جلب 2 مليون جرعة خلال شهر مارس/آذار".

وأضاف: "كما يتوقع أن نحصل على 20 ألفا جرعة من لقاح فايزر من منظمة الصحة العالمية خلال شهر فبراير/شباط كمساعدة للشعب الفلسطيني".

وكان السفير الفلسطيني لدى روسيا عبدالحفيظ نوفل أعلن أن موسكو ستقدم 10 آلاف جرعة مجانية من لقاح "سبوتنيك في" خلال أيام.

وأشار نوفل إلى أن السلطة الفلسطينية تعتزم شراء 100 ألف جرعة من اللقاح الروسي في شهر فبراير/شباط.

يأتي ذلك في وقت تحقق فيه إسرائيل تقدما ملحوظا بحملة التطعيم التي أطلقتها في شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وقالت وزارة الصحة الإسرائيلية، الأحد، إن أكثر من 3 ملايين إسرائيلي تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح وإن مليونا و728 ألف مواطن تلقوا الجرعة الثانية حتى الآن.

واليوم الأحد، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية تسجيل وفاتين و403 إصابات و410 حالات تعافٍ خلال الساعات الـ24 الماضية.

وبحسب معطيات وزارة الصحة الفلسطينية فقد بلغ إجمالي عدد الإصابات بالفيروس منذ بدء الجائحة 178 ألفا و919 إصابة، وتعافى منها 167 ألفا و921 حالة مع تسجيل 2012 حالة وفاة.