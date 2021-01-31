شكرا لقرائتكم خبر عن «المصرية اليابانية» تبتكر معقما جديدا لمواجهة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نجح فريق بحثى بالجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، اليوم الأحد، في استخدام تكنولوجيا النانو الكمية في ابتكار معقم جديد عالي الكفاءة في القضاء على الفيروسات والبكتيريا والفطريات لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال الدكتور ساتوشى جوتو، نائب رئيس الجامعة للبحوث، إن الفريق المشارك في المشروع البحثى قام بابتكار معقد بجودة وكفاءة عالية، مؤكداً على اهتمام الجامعة بالبحث العلمي وتشجيع الاختراعات والتعاون المشترك بين العلماء المصريين واليابانيين.

وقال الدكتور محسن غالى، الأستاذ بقسم مواد الطاقة بمعهد العلوم الأساسية والتطبيقية في الجامعة المصرية البابانية، ان المشروع البحثى ممول من الجايكا واستغرق مدة 6 أشهر، حيث نجح الفريق البحثى في استخدام مواد جديدة تم استخلاصها من عناصر طبيعية 100%، وبطريقة محلية الصنع تعتمد على تكنولوجيا النانو الكمية حيث أمكن استخدام تلك المواد كمعقم عالى الكفاءة ضد البكتريا والفطريات والفيروسات وخاصة فيروس كورونا.

وأضاف ان المعقم الجديد لا يحتوي على أي كيماويات أو أي نوع من أنواع الكحول وصديق للبيئة ويمتاز بكفاءة المادة الفعالة به وتركيزها أقل بكثير من المنتجات المستوردة وبذات الكفاءة والجودة.