شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق لقاح Sputnik V بالهند فى مارس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الهند اقتراب طرح لقاح ثالث في السوق بعد لقاحي كوفاكسين المحلي وأكسفورد-استرازينيكا، حيث تأمل في إطلاق اللقاح الروسي "سبوتنيك v" ضد فيروس كورونا، مارس القادم- بعد الحصول على ترخيص الاستخدام الطارئ (EUA)، وفقا لما نشرموقع thehealthsite.



سبوتنيك v

و تتوقع شركة الأدوية الكبرى أن تكتمل تجارب المرحلة الثالثة الشهر المقبل، وفقًا لديباك سابرا، الرئيس التنفيذي لشركة API للخدمات الصيدلانية مضيفا "تم الانتهاء بالفعل من 70 % من التجارب السريرية، نأمل في طرح المنتج في مارس المقبل، ومن المقرر أن بعد الانتهاء من تجارب المرحلة الثالثة، سيتم تجميع البيانات وتقديمها إلى المراقب العام للمخدرات في الهند من أجل الموافقة للاسخدام الطارئ EUA.

إجراء تجارب المرحلة الثالثة على 1500 مشارك

تخطط الشركة لتلبية طلبات قطاعي الحكومي والخاص لإجراء المرحل ةالثالثة من التجارب السريرية، وسيتم إجراء التجارب على 1500 شخص كجزء من الدراسة العشوائية، مزدوجة التعمية.



سبوتنيك v

سعر اللقاح

لم تحدد الشركات المطورة سعر لقاح سبوتنيك v.