شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أعراض فيروس نيباه القاتل وطرق الوقاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثار تقرير أوروبي صدر عن مؤسسة "الوصول إلى الدواء" القلق بسبب الخوف من تفشى وباء جديد بسبب فيروس نيباه، وحذر التقرير من أن أكبر شركات الأدوية في العالم ليست مستعدة للوباء القادم وهو فيروس نيباه الذى تسببه خفافيش الفاكهة ويسبب معدل وفيات يصل إلى 75٪، في هذا التقرير نتعرف على أعراض فيروس نيباه وطرق الوقاية منه، بحسب موقع مراكز السيطرة على الأمراض الأمريكية "CDC".

اعراض فيروس نيباه

يمكن أن تسبب الإصابة بفيروس نيباه (NiV) مرضًا خفيفًا إلى حاد، بما في ذلك تورم الدماغ (التهاب الدماغ) واحتمال الوفاة.

تظهر الأعراض عادة في غضون 4-14 يومًا بعد التعرض للفيروس

يظهر المرض في البداية على شكل 3-14 يومًا من الحمى والصداع، وغالبًا ما يتضمن علامات أمراض الجهاز التنفسي، مثل السعال والتهاب الحلق وصعوبة التنفس.

قد يتبع ذلك مرحلة من تورم الدماغ (التهاب الدماغ)، حيث يمكن أن تشمل الأعراض النعاس والارتباك والتشوش الذهني، والتي يمكن أن تتطور بسرعة إلى غيبوبة في غضون 24-48 ساعة.

قد تشمل الأعراض في البداية واحدًا أو أكثر مما يلي:

حمى

صداع الرأس

سعال

التهاب الحلق

صعوبة في التنفس

التقيؤ

قد يتبع ذلك أعراض شديدة مثل:

الارتباك أو النعاس أو الارتباك

النوبات

غيبوبة

تورم الدماغ (التهاب الدماغ)

قد تحدث الوفاة في 40-75٪ من الحالات لوحظت آثار جانبية طويلة الأمد على الناجين من عدوى فيروس نيباه ، بما في ذلك التشنجات المستمرة وتغيرات الشخصية.

تم الإبلاغ أيضًا عن حالات العدوى التي تؤدي إلى ظهور الأعراض والموت في بعض الأحيان بعد التعرض (المعروفة باسم العدوى الكامنة أو الكامنة) بعد أشهر وحتى سنوات من التعرض.

ولا توجد حاليًا علاجات مرخصة متاحة لعدوى فيروس نيباه (NiV) يقتصر العلاج على الرعاية الداعمة، بما في ذلك الراحة والترطيب وعلاج الأعراض عند ظهورها.

الوقاية من فيروس نيباه

في المناطق التي تفشى فيها فيروس نيباه (NiV)، يجب على الناس:

-ممارسة غسل اليدين بانتظام بالماء والصابون

-تجنب ملامسة الخفافيش أو الخنازير المريضة

-تجنب المناطق التي من المعروف أنها تجثم فيها الخفافيش

-تجنب تناول عصارة النخيل الخام

-تجنب تناول الفاكهة التي قد تكون ملوثة بالخفافيش

-تجنب ملامسة الدم أو سوائل الجسم لأي شخص معروف أنه مصاب بنيباه.