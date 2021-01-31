شكرا لقرائتكم خبر عن تطوير اختبار قائم على الخميرة للكشف عن وجود كورونا في اللعاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طورت إحدى الشركات بالبرازيل اختبارا جديدا لفيروس كورونا قائم على الخميرة لاكتشاف وجود الفيروس في اللعاب، وتم تطوير الاختبار تحت إشراف جامعة كامبيناس (UNICAMP) في ولاية ساو باولو ، البرازيل ، وبدعم من مؤسسة ساو باولو للأبحاث.ووفقا لتقرير موقع ميديكال برس" pressmedical"

يعتمد الاختبار على جهاز استشعار حيوي يتكون من خميرة معدلة وراثيًا (Saccharomyces cerevisiae) ، والتي يتغير لونها إذا ارتبط مستقبل ACE2 البشري، ووفقًا لتوقعات الباحثين ، سيكون الاختبار الجديد سريعًا وأرخص من RT-PCR بسبب التكلفة المنخفضة للخميرة، المكون الرئيسي في الاختبار.



اختبار كورونا فى اللعاب بواسطة الخميرة

وقال مطور الاختبار: من المتوقع أن تكون حساسية الاختبار عالية ، مما يعني أنه سيكون قادرًا على اكتشاف الفيروس بعد أيام قليلة فقط من الإصابة.

بمجرد التحقق من صحة فرضية العمل التي تمت صياغتها في مختبرات UNICAMP بشكل كامل ، يتوقع علماء الشركة الناشئة طرح الاختبار في السوق وإتاحته مجانًا للشراء خلال النصف الأول من عام 2021.

وجاء الابتكار الذي ينطوي عليه الاختبار التشخيصي لـ COVID-19 من تقنية منصة للتكنولوجيا الحيوية التي تعتمد على خميرة معدلة وراثيًا تسمى S cerevisiae ، وهي كائن دقيق متعدد الاستخدامات يستخدم على نطاق واسع.