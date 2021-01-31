دراسة جديدة: السمنة قد تحميك من التهاب البنكرياس الحاد

كتبت أسماء لمنور في الأحد 31 يناير 2021 02:04 مساءً - يطلب منا بانتظام تقليل كمية الدهون المشبعة التي نستهلكها ، لكن دراسة جديدة تشير إلى أن تناول الأطعمة الغنية بهذه الدهون يمكن أن يوفر الحماية ضد بعض الأمراض.

وفي هذا السياق كنب موقع “ديلي ميل” البريطاني مقالا ترجمه موقع “صوت بيروت إنترناشونال” جاء فيه …

كشف الباحثون أن تناول الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة، بما في ذلك الكعك ولحم الخنزير المقدد والجبن ، قد يقلل من خطر الإصابة بالتهاب البنكرياس الحاد.

قام الفريق الأمريكي بتحليل بيانات من أشخاص في 11 بلداً حول كيفية ارتباط الدهون المختلفة التي تستهلكها هذه الدول المختلفة (سواء كانت غير مشبعة أو مشبعة) بالحالة الخطيرة، حيث يصبح البنكرياس ملتهباً.

توجد الدهون المشبعة في الزبدة، وشحم الخنزير ، واللحوم الدهنية والجبن، وهي الأطعمة المستهلكة بشكل كبير في المجتمعات الغربية، في حين توجد الدهون غير المشبعة في الغالب في الزيوت من النباتات والأسماك وتنتشر في الوجبات الغذائية الآسيوية وبعض من أمريكا الجنوبية.

وجد العلماء أن مستويات عالية من الدهون غير المشبعة المخزنة حول أعضاء البطن تولد نوعاً معيناً من الجزيء (molecule) الذي يؤدي إلى إصابة الخلايا والالتهاب وحتى فشل الأعضاء.

تنصح هيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS) باستبدال الدهون المشبعة بالدهون غير المشبعة في نظامنا الغذائي للحد من خطر الإصابة بأمراض القلب.

في حين أن هذه الدراسة لا تتعارض مع هذه النصيحة ، إلا أنها تشير إلى أن السمنة يمكن أن تحمي المرضى في بعض الأحيان من أنواع معينة من الأمراض الحادة.

إنّ هذه المفارقة المتعلقة بالسمنة قد تم اقتراحها بالفعل بشكل مثير للجدل في الدراسات السابقة، ولكنها لم تخلو من رد فعل عنيف من خبراء آخرين.

يقول الباحثون في بحثهم المنشور في Science Advances: “هنا ، نجد أن نسبة أعلى من الدهون غير المشبعة الغذائية يمكن أن تؤدي إلى تفاقم نتائج التهاب البنكرياس الحاد (AP) في حين أنها أقل مما هو موضح في الأفراد الذين لديهم نسبة أعلى من الدهون المشبعة في نظامهم الغذائي”.

تقول هيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS) أن الكثير من الدهون في نظامك الغذائي ، وخاصة الدهون المشبعة ، يمكن أن ترفع الكوليسترول ، مما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب.

يقول موقع NHS الإلكتروني: “إذا كنت ترغب في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب ، فمن الأفضل تقليل تناول الدهون بشكل عام واستبدال الدهون المشبعة بالدهون غير المشبعة”.

“هناك أدلة واضحة على أن استبدال الدهون المشبعة ببعض الدهون غير المشبعة يمكن أن يساعد في خفض مستوى الكوليسترول لديك.”

توصي مسودة المبادئ التوجيهية من منظمة الصحة العالمية الناس بالحصول على أقل من 10 في المائة من السعرات الحرارية اليومية (150kcal-250kcal) من الدهون المشبعة ومحاولة استبدالها بسعرات حرارية غير مشبعة.

كما تنصح المبادئ التوجيهية الحالية لحكومة المملكة المتحدة بتخفيض جميع الدهون واستبدال الدهون المشبعة ببعض الدهون غير المشبعة ، كوسيلة للحد من أرقام السمنة في البلاد.

وقد ذكرت تقارير سابقة أن السمنة تحمي المرضى الذين يعانون من مشاكل طبية حادة مثل الحروق والصدمات النفسية وجراحة القلب والأوعية الدموية.

يقول مؤلفو الدراسة ، الذين هم من Mayo Clinic في أريزونا وكلية الطب بجامعة واشنطن في ميسوري: “تبدو السمنة في بعض الأحيان واقية من المرض”.

إنّ هذه المفارقة حول موضوع السمنة قد تمّ وصفها في تقارير Western Hemisphere أثناء الإصابة بأمراض حادة.

ومع ذلك ، ظل تأثير تكوين الدهون على شدة المرض غير واضح.

لفهم “مفارقة السمنة” بشكل أفضل ، قام الباحثون بتقييم كيفية تأثير نوع الدهون التي يستهلكها السكان على تكوين الدهون في الجسم وارتباطها بشدة التهاب البنكرياس الحاد.

استخدم الفريق 20 تقريراً من 11 دولة ربطت شدة التهاب البنكرياس بمؤشر كتلة الجسم (BMI) 30 – وهي النقطة التي يصنف فيها شخص ما رسمياً على أنه يعاني من السمنة المفرطة.

كما استخدموا سبعة تقارير مع مؤشر كتلة الجسم 25 ، بالإضافة إلى بيانات الدهون الغذائية من منظمة الأغذية والزراعة.

ووجد الباحثون وجود علاقة معتدلة بين نسبة المرضى الذين يعانون من التهاب البنكرياس الحاد الشديد وتناول الدهون غير المشبعة.

لكنهم لاحظوا أيضاً أن شكلاً حاداً من هذا المرض حدث لدى الأفراد الذين يعانون من انخفاض مؤشر كتلة الجسم في البلدان التي تستهلك الطعام مع عدد أقل من الأحماض الدهنية المشبعة.

وفقاً للفريق ، فإن الدهون الحشوية (المخزنة حول أعضاء البطن) ذات المحتوى العالي من الدهون غير المشبعة تؤدي إلى توليد المزيد من الأحماض الدهنية غير الأسترية (NEFAs).

تؤدي NEFAs إلى إصابة الخلايا ، والتهاب الأجهزة ، وفشل الأعضاء حتى لدى الأفراد الذين لديهم مؤشرات كتلة الجسم منخفضة نسبياً (BMIs).

في المقابل ، تتداخل الدهون الحشوية ذات المحتوى العالي من الدهون المشبعة مع إنتاج هذه الأحماض الدهنية ، مما يؤدي إلى التهاب البنكرياس أكثر اعتدالاً. ثم أجرى الباحثون المزيد من التجارب على الفئران في المختبر.

لاختبار كيفية تأثير تركيبة الدهون على نتائج التهاب البنكرياس ، قام الباحثون بتغذية الفئران إما بنظام غذائي غني بحمض اللينوليك (حمض دهني غير مشبع) أو بحمض البالمتيك (حمض دهني مشبع).

عندما تسبب الباحثون في التهاب البنكرياس في الفئران ، نجا 10 في المائة فقط من أولئك الذين يتناولون حمية حمض اللينوليك بعد ثلاثة أيام.

هذا مقارنة مع 90 في المئة من تلك التي تعتمد على النظام الغذائي لحمض البالمتيك.

من خلال مقارنة الدهون لدى الفئران ومستويات مصل الأحماض الدهنية ، وجد الباحثون أن الدهون المشبعة لا تتفاعل بشكل إيجابي مع إنزيم تريجلسريد الليباز البنكرياسي. هذا يؤدي إلى انخفاض إنتاج NEFAs الضارة.

يقول الباحثون: “لذلك، يقلل تشبع الدهون الثلاثية الحشوية من السمية الشحمية التي تلت ذلك على الرغم من ارتفاع السمنة مما يفسر مفارقة السمنة”.

لاحظ المؤلفون أن العوامل الأخرى التي لم يدرسوها ، مثل الجنس ، والخلفية الوراثية ، ووجود أمراض أخرى ، قد تسهم أيضاً في معدلات التهاب البنكرياس الحاد الحاد لدى الإنسان.

في عام 2019 ، تحدى فريق من العلماء توصية منظمة الصحة العالمية للناس لخفض الدهون المشبعة.

في مقالتهم المنشورة في مجلة The British Medical Journal ،جادلوا بأن تجنب الدهون المشبعة بالكامل بدلاً من النظر في التأثير الصحي الأكثر عمومية للأطعمة قد يعني أن العناصر الغذائية المهمة ناقصة.

على سبيل المثال تعتبرالشوكولاته الداكنة والبيض، واللحوم والجبن، غنية بالدهون المشبعة ولكنها تحتوي أيضاً على الكثير من العناصر الغذائية والفيتامينات الحيوية.

انتقد الباحثون منظمة الصحة العالمية لتوصيتها بأن يقلل الناس من الدهون المشبعة بدلاً من أن يكونوا أكثر تحديداً.

وقالوا في تقريرهم: “ربما أدت الأخطاء العلمية والسياسية إلى العديد من الوفيات غير الضرورية على مستوى العالم ، ويجب علينا تعلم الدروس.”