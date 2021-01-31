عشبة سعودية عجيبة لتنظيف الرحم ولها الكثير من الفوائد

بيروت - نادين محمد - عشبة المدينة سميت بهذا الاسم لأنَّها تنبت في أرض المدينة المنوَّرة في المملكة العربيَّة السعوديَّة، وهي عبارة عن شجيرات صغيرة معمِّرة يتراوح طولها ما بين 70-100 سم وتتميَّز بأوراقها الخضراء وتعلوها أزهار صفراء اللون، كما أنَّ لها طعماً مرَّاً ورائحة زكيَّة عطرة تشبه رائحة جوز الهند، وإذا تم طحنها فإنَّها تصبح على شكل بودرة ذات لون أخضر فاتح وتعرف بأسماء أخرى كعشبة القشعة، والعوار، والعشبة الخضراء، وشجرة الحمل والقسط الهندي.

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اليك اهم الفوائد صحيَّة لعشبة المدينة منها:

ـ تساعد على تنظيف الرحم، إذ تستخدم أثناء مرحلة النفاس؛ لأنَّها تساعد على تنظيف الرحم، والتخلص من الشوائب والتليفات والأنسجة الميتة.

ـ فعَّالة في تنظيم الدورة الشهريَّة، وللاستفادة منها يغلى منها مقدار ملعقة كبيرة على كأس ماء وتنقع كل يوم مرَّتين حتى تنتظم الدورة، وقد يستغرق الأمر الالتزام بها ثلاثة أشهر.

ـ تعدُّ العشبة عاملاً مساعداً في تخفيف عوارض ما قبل الطمث، وفي شفاء الجروح ومعالجة مشاكل الطحال.

ـ تستخدمها بعض النساء في حالات وفاة الجنين داخل الرحم، حيث تحتاج المرأة في هذه الحالة لتنظيف الرحم من بقايا الجنين والدم وغشاء الرحم.

ـ تستخدمها بعض النساء كوسيلة لمنع الحمل في بعض الحالات النادرة.

ـ تساعد في علاج التهاب المفاصل والتخفيف من آلام وعلاج مشاكل الروماتيزم وألم العانة.

ـ تساعد في علاج التهاب الأوتار.

ـ تخفف من حالات الإجهاد والتعب والإرهاق، التي تصيب الرياضيين بعد إجراء التمارين الرياضيَّة.

· طريقة استخدام عشبة المدينة:

تبدأ المرأة باستخدام العشبة منذ أول يوم في الدورة الشهريَّة، إما غلياً أو بأخذ ملعقة صغيرة على الريق وتؤكل مطحونة مباشرة أو تخلط مع الحليب وتؤخذ منها ملعقة صغيرة قبل النوم وتمتاز بمرارة طعمها.



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