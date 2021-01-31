سلطنة عمان تتسلم 100 ألف جرعة لقاح أسترازينيكا من الهند

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تسلمت سلطنة عمان 100 ألف جرعة من لقاح أسترازينيكا المُضاد لفيروس كورونا مُقدمة من الهند.

واللقاح من إنتاج المعهد الهندي للأمصال واللقاحات.

وأعرب وزير الصحة العماني الدكتور أحمد بن محمد السعيدي، في تصريحات بثتها وكالة الأنباء العمانية، عن شكره وتقديره لتقديم حكومة الهند لجرعات اللقاح للسلطنة.

وأشار إلى أن المعهد الهندي للأمصال واللقاحات يعد من أكبر مصانع اللقاحات في العالم، مؤكدا أن خطوة الحصول على اللقاح تأتي لتعزز من الجهود العالمية الرامية إلى التغلب على جائحة كورونا ولإتاحة اللقاحات على قدم المساواة بين جميع شعوب العالم.

وأوضح السعيدي أنه لا يمكن لمن تلقى الجرعة الأولى من لقاح "فايزر بيونيتك" أن يتلقى الجرعة الثانية من لقاح "أسترازينيكا"، مشيرا إلى أن الدلائل الأولية تُفيد بأن السلالة الجديدة من فيروس كورونا تستجيب للعلاج باللقاحات المختلفة المُصَّنعة لكوفيد -19.

وأشار إلى أنه لا يستبعد "مُطلقًا" الكشف عن حالات جديدة من المصابين بالسلالات الجديدة، كاشفا عن أنه تم مخبريًا تسجيل 4 حالات في السلطنة.