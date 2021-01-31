شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل خاصة عن لقاح أسترازينيكا وأكسفورد وفعاليته ضد كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعطت المفوضية الأوروبية توجيهات باستخدام لقاح فيروس كورونا أسترازينيكا لجميع البالغين على الرغم من أنه من غير المرجح أن تحصل الكتلة على عدد الجرعات الموعودة، فقد تم منح ترخيص التسويق المشروط للقاح أكسفورد، بعد الحصول على حقنة اللقاح الآن، ستتوفر حوالي 400 مليون جرعة تطعيم في جميع أنحاء القارة الأوروبية.

وفقًا لتقارير وسائل الإعلام، فقد سمحت السلطات بإمداد طارئ من لقاح أكسفورد، للتحصين النشط للأفراد الذين تبلغ أعمارهم 18 عامًا أو أكثر، تأتي هذه الأخبار وسط خلاف بين الاتحاد الأوروبي وشركة أسترازينيكا حول إخلال الأخير بالتزامات تسليم اللقاح، وفقا لما نشر بموقع thehealthsite

متى تم التصريح باستخدام اللقاح؟

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إن شركة الأدوية البريطانية السويدية ستسلم الجرعات حتى يمكن تطعيم الأوروبيين في أسرع وقت ممكن، وقد تم منح التفويض بعد ساعات من إصدار وكالة الأدوية الأوروبية (EMA) توصية علمية إيجابية بعد سلامة وجودة وفعالية لقاح أكسفورد.

هذا هو ثالث لقاح مضاد لـ فيروس كورونا بعد لقاحات فايزر، وبيونتك، وموديرنا للحصول على الضوء الأخضر من الاتحاد الأوروبي، حصلت هذه اللقاحات على الموافقة في أواخر ديسمبر وأوائل يناير على التوالي.

هل لقاح أكسفورد فعال ضد فيروس كورونا؟

وفقًا للتقارير، وجد أن اللقاح فعال بنسبة 70 % تقريبًا ضد فيروس كورونا في التجارب السريرية، بعد أربع تجارب سريرية في المملكة المتحدة والبرازيل وجنوب إفريقيا، أظهر لقاح أكسفورد، الذي شارك فيه حوالي 24000 شخص، أن اللقاح المضاد كان آمنًا وفعالًا في الوقاية من فيروس كورونا.

كيف يعمل؟

لقاح فيروس كورونا الذي طورته أسترازينيكا وجامعة أكسفورد مصنوع من نسخة ضعيفة من فيروس البرد الشائع المعروف باسم فيروسات غدية ، من الشمبانزي، عندما يتم حقن اللقاح في الجسم، فإنه يدفع الجهاز المناعي لبدء صنع الأجسام المضادة التي تهاجم فيروس كورونا، وهذا بدوره سيساعد في درء مرض كورونا.

هل يعمل ضد سلالات كورونا الجديدة؟

أثار ظهور سلالات فيروس كورونا الجديدة مخاوف الجميع، لكن العلماء يزعمون أن اللقاحات المتاحة فعالة ضد المتغيرات الجديدة من SARS-CoV-2. دراسة نشرت في مجلة لانسيت آمنة وفعالة وتوفر حماية جيدة. لكن لجنة اللقاحات الألمانية قالت إنه يجب إعطاء حقنة كورونا الخاصة بـ أسترازينيكا فقط للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 65 عامًا.