شكرا لقرائتكم خبر عن "CDC":توزيع 50 مليون جرعة من لقاح فيروس كورونا بالولايات المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكي" CDC "، إنه تم توزيع ما يقرب من 50 مليون جرعة لقاح كورونا في الولايات المتحدة، كما تم إعطاء حوالي 30 مليون جرعة، موضحا، إن المبالغ تشمل لقاحات فايزر وموديرنا Moderna و Pfizer / BioNTechومقارنةً بإحصاء مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC) يوم الجمعة، زاد عدد الجرعات الموزعة بمقدار 716350جرعة وتم إعطاؤها لنحو 1.7 مليون.

وأضاف المركز، إن 24 مليون شخص تلقوا جرعة أو أكثر بينما تلقى 5.3 مليون جرعة ثانية حتى يوم السبت، موضحة، إنه تم إعطاء أكثر من 3.5 مليون جرعة من لقاح فيروس كورونا في مرافق دور الرعاية.

وأصدر مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكي"CDC"، أمرًا في وقت متأخر من يوم الجمعة يطلب أقنعة بين الولايات وفي مراكز العبور، بما في ذلك الطائرات والنقل الجماعي وسيارات الأجرة والقطارات، بدءًا من وقت متأخر يوم الاثنين.

وعلى صعيد آخر، قال مركز السيطرة على الأمراض إن تفويض ارتداء القناع في المواصلات العامة ووسائل النقل، ساري المفعول اعتبارًا من 1 فبراير، تغطي أيضًا مركبات الركوب المشتركة، ومترو الأنفاق، وتجعل عدم ارتداء القناع وفقًا للتعليمات انتهاكًا للقانون الفيدرالي، ولا ينطبق الأمر على السيارات الخاصة أو الشاحنات التجارية التي يقودها مشغل واحد.