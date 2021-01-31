شكرا لقرائتكم خبر عن 7 فوائد للكزبرة.. تحميك من السكر وضغط الدم وتعزز مناعتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتوى الكزبرة على كمية عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعمل على تعزيز صحة الجسم وحمايته من الأمراض والفيروسات والعدوى، لذلك ينصح بوضعها فى الوجبات الغذائية وخصوصا لكبار السن والاطفال، وحسب ما ذكره موقع healthline فإن للكزبرة فوائد مذهلة على صحة الجسم وهى:

1:قد يساعد في خفض نسبة السكر في الدم

يُعد ارتفاع نسبة السكر في الدم أحد عوامل الخطر لمرض السكري من النوع 2 ، وقد تساعد بذور الكزبرة ومستخلصها وزيوتها في خفض نسبة السكر في الدم، لذلك يجب على الأشخاص الذين يعانون من انخفاض نسبة السكر في الدم أو الذين يتناولون أدوية السكري توخي الحذر مع الكزبرة لأنها فعالة جدًا في خفض نسبة السكر في الدم.

وتشير الدراسات التي أجريت على الحيوانات إلى أن بذور الكزبرة تقلل نسبة السكر في الدم عن طريق تعزيز نشاط الإنزيم الذي يساعد على إزالة السكر من الدم.

2: غني بمضادات الأكسدة المعززة للمناعة

تقدم الكزبرة العديد من مضادات الأكسدة التي تمنع تلف الخلايا الذي تسببه الجذور الحرة في المواد المضادة للأكسدة.

3: قد يفيد صحة القلب

تشير بعض الدراسات التي أجريت على الحيوانات وأنبوب الاختبار إلى أن الكزبرة قد تقلل من عوامل خطر الإصابة بأمراض القلب، مثل ارتفاع ضغط الدم ومستويات الكوليسترول.

4: قد يحمي صحة الدماغ

ترتبط العديد من أمراض الدماغ، بما في ذلك مرض باركنسون والزهايمر والتصلب المتعدد، بالالتهابات، وقد تحمي خصائص الكزبرة المضادة للالتهابات من هذه الأمراض.

5:قد يعزز صحة الهضم والأمعاء

قد يؤدي الزيت المستخرج من بذور الكزبرة إلى تسريع عملية الهضم الصحية.

6: قد يحارب الالتهابات

تحتوي الكزبرة على مركبات مضادة للميكروبات قد تساعد في محاربة بعض أنواع العدوى والأمراض المنقولة بالغذاء .

7: قد يحمي بشرتك

قد يكون للكزبرة العديد من الفوائد الجلدية، بما في ذلك الطفح الجلدي الخفيف مثل التهاب الجلد.