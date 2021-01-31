شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم العالمى للجذام.. تعرف على المرض وطرق انتقال العدوى وأبرز الأعراض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل العالم اليوم 31 يناير باليوم العالمي لمرض الجذام، وهو عدوى بكتيرية تؤثر على الجهاز العصبي والجلد والأنف والعينين، إنه قابل للشفاء، ولكن بدون علاج مبكر، يمكن أن يسبب ضررًا لا يمكن إصلاحه، في هذا التقرير نتعرف على المرض وأعراضه وأسبابه وعلاجه، بحسب موقع "ميديكال نيوز توداي".

في الماضي، اعتقد الناس أن مرض الجذام يمكن أن ينتشر بسهولة، الآن، يعرف الخبراء أن هذا ليس صحيحًا، وأن العلاج يمكن أن يشفي العدوى، ومع ذلك، لا يمكن للعلاج أن يعالج الضرر الذى حدث بالفعل.

البكتيريا المسئولة عن الجذام، والتي تسمى المتفطرة الجذامية، تنمو ببطء شديد ولا تنتشر بسهولة يمكن للأشخاص المصابين بمرض الجذام الاستمرار في العمل وممارسة حياة نشطة أثناء علاجهم.

في عام 2018 ، كان هناك حوالي 208600 حالة مسجلة في جميع أنحاء العالم.

أعراض مرض الجذام

تنمو البكتيريا التي تسبب مرض الجذام ببطء، وقد تستغرق الأعراض ما يصل إلى 20 عامًا لتظهر في كثير من الأحيان، لا يلاحظ الشخص التغييرات أو يدرك بطريقة أخرى أن المرض يتقدم.

بمرور الوقت، قد يلاحظ الشخص ضعف القدرة على الشعور باللمس والألم، وكذلك تغيرات الجلد.

في 90٪ من الأشخاص المصابين بمرض الجذام ، فإن أول أعراض ملحوظة هي التنميل. قد يبدأ فقدان الإحساس هذا قبل عدة سنوات من حدوث تغيرات في الجلد ، وعادة ما يتعلق الأمر بما يلي:

-درجة الحرارة

-لمسة خفيفة وألم

-ضغط عميق

يمكن أن يؤدي التنميل إلى زيادة خطر الإصابة بالالتهابات.

عادةً ما تتضمن التغييرات الجلدية الأولى فقدان بقعة واحدة أو بضع بقع من الجلد لونها تشمل التغييرات الجلدية الأخرى:

-تفتيح أو سواد

-جفاف أو تقشر

-علامات الالتهاب مثل الاحمرار

-حرقان

-تشكيل تقرحات غير مؤلمة على القدمين

-جلد سميك حول الجلد.

-كتل أو تورمات في الوجه أو شحمة الأذن

يمكن أن تختلف الأعراض من شخص لآخر بالإضافة إلى تغيرات الجلد وفقدان الإحساس، يمكن أن يتسبب مرض الجذام في:

-احتقان الأنف ونزيف في الأنف

-ضعف العضلات

-ضعف وتنميل في اليدين والقدمين

-تورم الأعصاب، خاصة حول الركبتين والمرفقين والرقبة

-تضخم الأعصاب وخاصة في المرفقين والركبتين

-مشاكل في العين

مع تقدم الحالة، قد يطور الشخص:

-فقدان الحاجبين

-تقرحات على باطن القدمين لا تلتئم

-شلل وتشوه في اليدين والقدمين

-"اختفاء" أصابع اليدين والقدمين، حيث يقصر غضروفهم ويعيد الجسم امتصاصهم.

-فقدان البصر

- يمكن أن يؤدي تلف الغشاء المخاطي داخل الأنف أحيانًا إلى تلف داخلي وتندب.

يمكن أن يؤثر المرض على الأعصاب المسؤولة عن الرمش ، مما يجعل العين جافة جدًا وعرضة للعدوى يمكن أن يحدث تقرح وفقدان البصر.

التشخيص والعلاج

يقوم الطبيب عادة بتشخيص مرض هانسن من خلال النظر في الأعراض يمكن أن يؤكد اختبار عينة من الجلد أو العصب في المختبر التشخيص.

لعلاج المرض ، يصف الطبيب مزيجًا من اثنين أو ثلاثة من المضادات الحيوية يحتاج الشخص إلى هذا العلاج لمدة 1-2 سنوات.

يساعد الجمع بين العديد من المضادات الحيوية في تقليل خطر الإصابة بمقاومة المضادات الحيوية ، وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض.

بمجرد أن يبدأ الشخص العلاج ، لا يمكن للبكتيريا أن تنتقل إلى الآخرين

أشارت الدراسات إلى أن انتقال العدوى قد يشمل الاتصال بالحيوانات أو ملامسة الجلد للجلد أو قطرات من السعال أو العطس.

وذكرت منظمة الصحة العالمية (WHO) أن البكتيريا على الأرجح تنتقل عبر قطرات من رذاذ الأنف والفم أثناء الاتصال الوثيق والمتكرر مع شخص لم يعالج مرض الجذام.