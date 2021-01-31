الصين تطارد كورونا بـ"تجارب سريرية" لـ16 لقاحا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ذكر مسؤول بوزارة العلوم والتكنولوجيا الصينية أن 7 لقاحات مضادة لفيروس كورونا مصنوعة بالصين دخلت التجارب السريرية للمرحلة الثالثة.

ولدى الصين الآن 16 لقاحا مصنوعا في البلاد، تخضع للتجارب السريرية، طبقا لما ذكره وو يوانبين، المدير العام لوزارة العلوم والتكنولوجيا للتنمية الاجتماعية في مؤتمر عقد مؤخرا حول أمراض الدم، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا"، الأحد.



وكان لقاح لكبح نشاط فيروس كورونا، طوره معهد بكين للمنتجات البيولوجية، تحت إشراف مجموعة "تشاينا ناشونال بايوتك جروب" والتابع لشركة "سينوفارم" الشهر الماضي هو أول لقاح يحصل على موافقة سوقية مشروطة من إدارة المنتجات الطبية الوطنية.

وتشير النتائج المؤقتة للتجارب السريرية للمرحلة الثالثة فاعلية اللقاح بنسبة 79.34% ضد فيروس كورونا.