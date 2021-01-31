البؤرة الأولى لكورونا بالصين.. خبراء "الصحة العالمية" يزورون سوق ووهان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - زار فريق خبراء منظمة الصحة العالمية الذي يحقق في مصادر وباء كوفيد-19، الأحد، سوقاً في مدينة ووهان كان البؤرة الأولى لفيروس كورونا.

ووصل أفراد الفريق إلى سوق هوانان للمأكولات البحرية الذي أُغلق منذ يناير/ كانون الثاني الماضي ودخلوا إلى المكان المسيّج، في وقت منع حراس بسرعة آخرين من الدخول.









ويأتي التحقيق الذي طال انتظاره بعد شهور من المفاوضات بين منظمة الصحة العالمية وبكين.





وكانت المنظمة عينت مجموعة من 10 علماء لمقابلة أشخاص من معاهد البحوث، والمستشفيات، وسوق المأكولات البحرية المرتبط بحالات انتشار الوباء الأولى.





واكتشف مرض "كوفيد-19" لأول مرة في مدينة ووهان في وسط الصين في أواخر عام 2019.



