متى تكون أجهزة اللياقة البدنية ضارة بالصحة؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - شدد مركز حماية المستهلك بولاية شمال الراين الألمانية على ضرورة فحص أجهزة اللياقة البدنية قبل شرائها لأنها قد تحتوي على مواد ضارة بالصحة

وأوضح المركز أن انبعاث رائحة نفاذة يعد بمثابة جرس إنذار؛ حيث إنه ينذر باحتواء الجهاز على مواد ضارة بالصحة، مشددا على ضرورة الابتعاد عن الأجهزة المصنوعة من خامة PVC، والتي كثيرا ما تُستخدم في صناعة الحصائر والكرات، حيث إنها تنطوي على مُلدّنات ضارة بالصحة.



وأشار إلى أهمية توخي الحذر أيضا من الأجهزة المصنوعة من المطاط، حيث قد يحتوي بعضها على مواد ضارة بالصحة.

وينصح الخبراء الألمان باختيار الأجهزة المصنوعة من خامة TPE (ثيرموبلاستيك إيلاستومر)، نظرا لأن هذه الخامة تخلو من المُلدّنات الضارة بالصحة.

وبشكل عام ينصح الخبراء بشراء الأجهزة الحاصلة على علامة الفحص GS، حيث تخضع هذه الأجهزة للفحص من حيث الالتزام بالقيم الحدية، التي تنص عليها اللوائح والتشريعات.