شكرا لقرائتكم خبر عن احذر.. الإصابة بكورونا تدمر الحيوانات المنوية وتقلل قدرتك الإنجابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في الأيام الأولى لوباء كورونا ، كانت هناك تقارير عن مرض فيروسي يصيب الرجال بشكل مختلف، كما تحدث بعض الخبراء عن تأثير الفيروس على خصوبة الذكور ونوعية الحيوانات المنوية، وتقول دراسة جديدة من جامعة جوستوس ليبيج جيسين الالمانية، نشرت في مجلة "the journal Reproduction" إن الحالات الشديدة من COVID-19 قد تؤثر على جودة الحيوانات المنوية للرجل، وبالتالي قد تؤثر على خصوبته.

ويقول الباحثون أن هذا التقرير يقدم أول دليل مباشر حتى الآن على أن عدوى كورونا تضعف جودة السائل المنوي وإمكانية التكاثر لدى الذكور.

لكن بعض الخبراء غير المشاركين في الدراسة المذكورة يشككون في النتائج كما حثوا على توخي الحذر في الإفراط في تعميم نتائج البحث، وذلك وفقا لتقرير المنشور على موقع " thehealthsite",



كورونا وخصوبة الرجال

التهابًا في خلايا الحيوانات المنوية لدى الرجال المصابين بكورونا

مقارنة بالرجال الأصحاء غير المصابين بـ كورونا ، وجدت الدراسة زيادة ملحوظة في التهاب خلايا الحيوانات المنوية لدى الرجال المصابين بـ بالفيروس، وحث الخبراء على توخي الحذر بشأن استنتاجات التقرير.

بينما يواجه أحد الخبراء من جامعة أخرى مشكلة في تفسير البيانات الواردة في هذه الدراسة،على سبيل المثال ، يذكر المؤلفون أن بياناتهم توضح أن "عدوى COVID-19 تسبب ضعفًا كبيرًا في الوظيفة الإنجابية للذكور".

ومقارنة بالرجال الأصحاء غير المصابين بـ كورونا ، وجدت الدراسة زيادة ملحوظة في الالتهاب والإجهاد التأكسدي في خلايا الحيوانات المنوية التي ينتمي إليها الرجال المصابون بـ كورونا، كما تأثر تركيز الحيوانات المنوية وحركتها وشكلها سلبًا بالفيروس،ووجدت الدراسة أن الاختلافات تزداد مع شدة المرض.

ولكن لم يعثر الباحثون على أي دليل على وجود فيروس كورونا في السائل المنوي للرجال المصابين ولا يوجد دليل على أن هذا الفيروس يمكن أن ينتقل عن طريق السائل المنوي.