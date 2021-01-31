شكرا لقرائتكم خبر عن س وج ..كل ما تريد معرفته عن مرض الكساح عند الأطفال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الكساح من الأمراض الشائعة عند الاطفال وهو عبارة عن تليين العظام وضعفها عند الأطفال، عادةً بسبب النقص الحاد والمطول لفيتامين د، كما يمكن أن تسبب مشاكل وراثية نادرة كساح الأطفال، وضمن سلسلة موضوعات س وج يقدم الخليج 365 كل ما تريد معرفته عن الكساح وفقا لما ذكره موقع mayoclinic

س:ما هى أعراض الكساح عند الأطفال؟

1:تأخر النمو.

2:المهارات الحركية المتأخرة.

3:ألم في العمود الفقري والحوض والساقين.

4:ضعف العضلات.

5:نظرًا لأن الكساح يلين مناطق الأنسجة النامية في أطراف عظام الطفل (ألواح النمو) ، فإنه يمكن أن يسبب تشوهات هيكلية.

س: ما هى أسباب الكساح عند الأطفال؟

يحتاج جسم طفلك إلى فيتامين د لامتصاص الكالسيوم والفوسفور من الطعام، ويمكن أن يحدث الكساح إذا لم يحصل جسم طفلك على ما يكفي من فيتامين د أو إذا كان جسمه يعاني من مشاكل في استخدام فيتامين د بشكل صحيح، و في بعض الأحيان ، قد يؤدي عدم الحصول على ما يكفي من الكالسيوم أو نقص الكالسيوم وفيتامين د إلى الإصابة بالكساح.

يولد بعض الأطفال أو يصابون بحالات طبية تؤثر على طريقة امتصاص أجسامهم لفيتامين د. ومن الأمثلة على ذلك "مرض الاضطرابات الهضمية،مرض التهاب الأمعاء، تليف كيسي، مشاكل في الكلى".





س: ما هى عوامل الخطر للإصابة بالكساح؟

تتضمن العوامل التي يمكن أن تزيد من خطر إصابة الطفل بالكساح ما يلي:

1:بشرة داكنة: تحتوي البشرة الداكنة على نسبة أكبر من صبغة الميلانين ، مما يقلل من قدرة الجلد على إنتاج فيتامين د من أشعة الشمس.

2:نقص فيتامين د عند الأم أثناء الحمل: يمكن أن يولد الطفل الذي يولد لأم تعاني من نقص حاد في فيتامين (د) وتظهر عليه علامات الكساح أو تظهر عليه في غضون بضعة أشهر بعد الولادة.

3:الأطفال الذين يعيشون في مواقع جغرافية تقل فيها أشعة الشمس هم أكثر عرضة للإصابة بالكساح.

4:الولادة المبكرة: يميل الأطفال الذين يولدون قبل موعد ولادتهم إلى انخفاض مستويات فيتامين (د) لأن لديهم وقتًا أقل لتلقي الفيتامين من أمهاتهم في الرحم.

5:الأدوية: يبدو أن أنواعًا معينة من الأدوية المضادة للنوبات والأدوية المضادة للفيروسات القهقرية المستخدمة لعلاج عدوى فيروس نقص المناعة البشرية تتداخل مع قدرة الجسم على استخدام فيتامين د.

6:رضاعة طبيعية حصرية: لا يحتوي حليب الثدي على ما يكفي من فيتامين د للوقاية من الكساح، يجب أن يتلقى الأطفال الذين يرضعون رضاعة طبيعية حصرية قطرات فيتامين د.

س: ما هى طرق الوقاية من الكساح؟

1:يوفر التعرض لأشعة الشمس أفضل مصدر لفيتامين د: خلال معظم المواسم، يكفي التعرض للشمس لمدة 10 إلى 15 دقيقة بالقرب من منتصف النهار ومع ذلك، إذا كنت من ذوي البشرة الداكنة، أو في الشتاء أو إذا كنت تعيش في خطوط العرض الشمالية، فقد لا تتمكن من الحصول على ما يكفي من فيتامين د من التعرض للشمس.

2: يتم تحذير الرضع والأطفال الصغار، على وجه الخصوص، من أشعة الشمس المباشرة كما ينصح بارتداء ملابس واقية من الشمس.

3:لمنع الكساح، تأكد من أن طفلك يأكل الأطعمة التي تحتوي على فيتامين د بشكل طبيعي - الأسماك الدهنية مثل السلمون والتونة وزيت السمك وصفار البيض - أو التي تم تعزيزها بفيتامين د .