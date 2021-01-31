صحة ورشاقة

هتعمل إيه لو عضك كلب؟..حاجات لازم تعملها بسرعة

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القاهرة - سامية سيد - عضة الكلب تسبب مشاكل صحية خطيرة لذلك ينصح  بعد التعرض لذلك الذهاب للمستشفى  فورا، حيث يجب تقييم المصاب وعرضه على الطبيب فورا ، فقد يحتاج لتناول الأدوية والحقن لانقاذ المصاب، وحسب ما ذكره موقع medicinenet فهناك خطوات يجب أن تفعلها فى حالة تعرضك لعضة الكلب.

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1:إذا عضك كلب فأنت بحاجة للذهاب إلى مكان آمن بعيدًا عن الكلب الذي عضك لمنع المزيد من الهجوم والإصابة.

2:إذا لم تكن هناك علامات على تلف الجلد أو إذا كان هناك قدر ضئيل من التآكل من عضة كلب، فقد يكون من المعقول مراقبة علامات وأعراض العدوى (الألم ، والاحمرار ، والدفء ، والتورم ، وتصريف القيح أو السوائل) قبل طلب الرعاية الطبية.

3:يمكنك محاولة تنظيف عضة الكلب بماء الصنبور.

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4:اجمع معلومات من مالك الكلب حول التحصين ضد داء الكلب، ولكن إذا لم يكن ذلك ممكنًا، فإن المستشفى أو مراكز مراقبة الحيوانات ستساعدك في جمع أي معلومات مطلوبة.

5:نظرًا لأن عضات الكلاب يمكن أن تسبب ضررًا كبيرًا تحت الجلد ، وهو نوع من الإصابات التي لا يمكن رؤيتها بسهولة دائمًا، إذا كان هناك ألم عند أو بالقرب من عضة الكلب، فقد تكون الأنسجة الكامنة قد تضررت.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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