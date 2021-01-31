شكرا لقرائتكم خبر عن هتعمل إيه لو عضك كلب؟..حاجات لازم تعملها بسرعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عضة الكلب تسبب مشاكل صحية خطيرة لذلك ينصح بعد التعرض لذلك الذهاب للمستشفى فورا، حيث يجب تقييم المصاب وعرضه على الطبيب فورا ، فقد يحتاج لتناول الأدوية والحقن لانقاذ المصاب، وحسب ما ذكره موقع medicinenet فهناك خطوات يجب أن تفعلها فى حالة تعرضك لعضة الكلب.

1:إذا عضك كلب فأنت بحاجة للذهاب إلى مكان آمن بعيدًا عن الكلب الذي عضك لمنع المزيد من الهجوم والإصابة.

2:إذا لم تكن هناك علامات على تلف الجلد أو إذا كان هناك قدر ضئيل من التآكل من عضة كلب، فقد يكون من المعقول مراقبة علامات وأعراض العدوى (الألم ، والاحمرار ، والدفء ، والتورم ، وتصريف القيح أو السوائل) قبل طلب الرعاية الطبية.

3:يمكنك محاولة تنظيف عضة الكلب بماء الصنبور.

4:اجمع معلومات من مالك الكلب حول التحصين ضد داء الكلب، ولكن إذا لم يكن ذلك ممكنًا، فإن المستشفى أو مراكز مراقبة الحيوانات ستساعدك في جمع أي معلومات مطلوبة.

5:نظرًا لأن عضات الكلاب يمكن أن تسبب ضررًا كبيرًا تحت الجلد ، وهو نوع من الإصابات التي لا يمكن رؤيتها بسهولة دائمًا، إذا كان هناك ألم عند أو بالقرب من عضة الكلب، فقد تكون الأنسجة الكامنة قد تضررت.