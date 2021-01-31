شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تعيش حياتك دون التعرض للأمراض المزمنة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الضغط والسكر والقلب والسمنة وهشاشة العظام من أبرز الأمراض المزمنة التى يتعرض لها البعض وخصوصا مع التقدم فى العمر، وفى الغالب تكون هذه الأمراض نتيجة اتباع بعض العادات الخاطئة وغير الصحية مما يؤثر على صحة الجسم ويعرضك لمشاكل مختلفة حتى لو كنت فى مرحلة الشباب، لذلك يقدم الخليج 365 بعض النصائح لكى تحمى نفسك من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة وفقا لما ذكره موقع ncoa

1:لكى تحافظ على صحتك ورئتيك وتحمى نفسك من خطر الإصابة بالامراض المزمنة والسرطانية عليك بالابتعاد عن التدخين ، فهو من أخطر العادات السيئة التى تؤثر على الصحة.

2:الاهتمام بممارسة التمارين الرياضية يوميا فهى تعزز الصحة وتحد من خطر الإصابة بالأمراض وتقوى العضلات وتحميها من الهشاشة، كما أنها تحسن الحالة النفسية.

3:الابتعاد عن الأكلات الدسمة من أكثر الأشياء التى ينصح بها الاطباء لكى تعيش بصحة جيدة خالية من الأمراض وخصوصا للوقاية من أمراض القلب والسمنة.

4:الاهتمام بتناول الخضروات والفواكه ، حيث أنها غنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعمل على تعزيز صحة الجسم والمناعة والوقاية من الأمراض، كما تحميك من تجاعيد البشرة والشيخوخة المبكرة.

5:البعد عن الضغط النفسى والتوتر المستمر، فهى من الأشياء التى تؤثر على حالتك النفسية وبالتالى تعرضك لمشاكل صحية وأمراض مزمنة مختلفة أبرزها مرض القلب والسكر.

6:الإكثار فى تناول المشروبات الغازية والكحولية من العادات السيئة التى تؤثر على صحتك وتعرضك للأمراض المزمنة، لذلك ينصح بتجنب المشروبات الغازية والكحولية واستبدالها بالعصائر الطبيعية والفواكه.