شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على 4 عادات صحية تحميك من الإصابة بأمراض القلب والسرطان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الالتزام بنظام غذائى سليم يساعدك فى تجنب الإصابة بالعديد من الأمراض التى قد تكون معرضا للاصابة بها مع تقدم العمر، ومنها الإصابة بمرض السكرى والسرطان وأمراض القلب، من خلال تناول أطعمة غنية بالمعادن والفيتامينات التى تعزز مناعتك وتقوى وظائف جسمك، وكشف تقرير نشر فى موقع ميديكال اكسبريس، مستندا لوزارة الزراعة الأمريكية ووزارة الصحة والخدمات البشرية أبرز العادات الصحية التى لابد من اتباعها للحفاظ على سلامتك الصحية:

1. تناول المأكولات البحرية والدواجن

أشارت دراسات إلى أن تناول الأطعمة البحرية تساعدك فى الوقاية من مرض السكري والسرطان وأمراض القلب، خاصة أن تناول المأكولات البحرية والدواجن والبقوليات يعد بديلا جيدا عن اللحوم الحمراء.

2. قلل من السعرات الحرارية

أكدت الدراسات ضرورة تجنب الأطعمة والمشروبات التي تحتوي على سكريات مضافة، مثل الكعك والآيس كريم ومشروبات الفاكهة،خاصة للأطفال.

3.تناول الخضراوات والفاكهة

تناول مجموعة متنوعة من الفواكه والخضروات الملونة بدلاً من التركيز على عناصر غذائية محددة، خاصة الغنية بمضادات الأكسدة والمعادن الهامة لجسمك مثل الزنك والحديد والكالسيوم والمغنسيوم، قد تساعدك على الحفاظ على وزنك وتعزيز مناعتك وبالتالى تحميك من الأمراض المزمنة.

4.تناول الزيوت النباتية

لابد من تناول الزيوت النباتية بدلاً من الزبدة أو زيت جوز الهند، بالإضافة إلى تناول منتجات الألبان قليلة الدسم والبروتينات الخالية من الدهون، والتى تساعدك على الشعور بالشبع دون اكتساب المزيد من الوزن.