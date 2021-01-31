تعرف على فوائد ومخاطر الطعام الحار على الصحة

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القاهرة - سامية سيد - تستخدم التوابل على نطاق واسع فى أجزاء مختلفه من العالم ‘ذ تعتبر التوابل مصدرًا غنيًا لمضادات الأكسدة وتضيف نكهة إلى الطعام، ويقدم التقرير التالى بعض المخاطر والفوائد التي ينطوي عليها تناول الأطعمة الحارة، وفقا لما ذكره موقع time now news ، ويتفاعل جسم الإنسان العادي بشكل واضح عند تعرضه للطعام الحار، وقد يعاني الناس من دموع في العين والأنف وحرقان في اللسان وقد يعاني بعض الأشخاص أيضًا من بحة في الصوت.

فوائد الطعام الحار

1.يقلل الالتهاب: عادة ما يكون للتوابل خصائص مضادة للالتهابات، ويمكن أن يكون هذا مفيدًا للغاية في علاج الحالات الصحية المختلفة مثل الصداع وأمراض المناعة الذاتية والغثيان والتهاب المفاصل.

2.قد يساعد في الوقاية من السرطان: وفقًا لدراسة فقد وجد أن التوابل قد تعمل على الخلايا السرطانية وتقضي عليها أو تقيد نموها، يمكن أن يساعد هذا في منع أو إبطاء نمو الخلايا السرطانية، وبالتالي تقليل خطر الإصابة بالسرطان أو تفاقمه.

3.مقاومة الالتهابات: التوابل مصدر غني لمضادات الأكسدة ولها خصائص مضادة للبكتيريا ومضادة للميكروبات، يمكن أن يساهم هذا بشكل كبير في درء العدوى في الجسم عن طريق القضاء على البكتيريا المسببة للأمراض.

4.تساعد في العيش لفترة أطول: وفقًا لدراسة أجراها هارفارد والمركز الوطني الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية منها، يمكن أن يساعد الاستهلاك المنتظم والمتسق للتوابل الشخص على العيش لفترة أطول.

5.يحسن التمثيل الغذائي: نظرًا لوجود مضادات الأكسدة ، يمكن أن تساعد التوابل في تحسين التمثيل الغذائي في الجسم. يمكن أن يساعد ذلك في إدارة الوزن وفقدان الوزن وتحسين عملية الهضم.

مخاطر الطعام الحار

يمكن للطعام الحار أن يسبب تهيج المعدة لدى بعض الناس على الرغم من أن الأطعمة الحارة يمكن أن تعزز الهضم الصحي ، إلا أنها قد تؤدي أيضًا إلى تفاقم مشاكل الهضم الموجودة بالفعل، علاوة على ذلك ، قد ينتهي الأمر بإيذاء براعم التذوق.