شكرا لقرائتكم خبر عن برد وصداع ولا أمراض مزمنة؟.. اعرف أسباب تنميل الرأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قد يكون الشعور بوخز أوتنميل فى الرأس من الأمور المزعجة والمقلقة التى يتعرض لها البعض، يمكن أن تؤثر هذه الأحاسيس على الأجزاء المجاورة من جسمك أيضًا ، مثل الوجه والرقبة، قد تشعر أيضًا بالخدر أو الحرقان، وحسب ما ذكره موقع healthline فإن تنميل الرأس له أسباب متنوعة وهى:

1:نزلات البرد والتهابات الجيوب الأنفية (التهاب الجيوب الأنفية)

الجيوب الأنفية عبارة عن سلسلة من التجاويف المتصلة خلف أنفك وخدودك وجبهتك. يمكن أن تتسبب العدوى مثل نزلات البرد والإنفلونزا والتهاب الجيوب الأنفية في تورم الجيوب الأنفية والتهابها، يمكن أن تضغط الجيوب الأنفية المتضخمة على الأعصاب القريبة ، مما يؤدي إلى وخز الرأس.

2:الصداع النصفي وأنواع الصداع الأخرى

يسبب الصداع النصفي خفقانًا شديدًا أو ألمًا نابضًا على أحد جانبي الرأس أو كلاهما، وقد تؤدي التغيرات في تدفق الدم والضغط في الرأس إلى الوخز.

3:التوتر أو القلق

يمكن أن يؤدي الإجهاد أحيانًا إلى وخز في الرأس المواقف العصيبة.

4:إصابات الرأس

يمكن للإصابات التي تصيب قاعدة الجمجمة أن تتلف الأعصاب داخل الدماغ.

5:داء السكري

مرض السكري هو اضطراب شائع يرتبط بارتفاع نسبة السكر في الدم. مع مرور الوقت، ويمكن أن يؤدي عدم علاج مرض السكري إلى تلف الأعصاب

6:التصلب اللويحي (MS)

مرض التصلب العصبي المتعدد هو مرض تنكسي مزمن يصيب الجهاز العصبي المركزي، والوخز والخدر من الأعراض الشائعة، التى يمكن أن تؤثر على الوجه والرقبة وأجزاء أخرى من الرأس.

7:الصرع والنوبات المرضية

الصرع هو اضطراب عصبي يسبب النوبات، يمكن أن تسبب أنواعا معينة من النوبات وخزًا في الوجه.

8:الالتهابات التي تسبب تلف الأعصاب

يمكن أن تؤثر الالتهابات البكتيرية والفيروسية على الأعصاب في الرأس ، مما يؤدي إلى وخز وتنميل في الرأس والوجه والرقبة.

9:أمراض المناعة الذاتية التي تسبب تلف الأعصاب

تبدأ أمراض المناعة الذاتية عندما يهاجم الجهاز المناعي أنسجة الجسم، وفي بعض الأحيان ، تتأثر الأعصاب في الدماغ ، مما يؤدي إلى وخز في الرأس أو الوجه.

10:حالات التنكس العصبي

الظروف العصبية من حالات مثل الشلل الرعاش والزهايمر يمكن أن تسبب بعض وخزًا في الرأس.