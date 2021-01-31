شكرا لقرائتكم خبر عن أمراض مزمنة تسبب ضعف العضلات.. القلب والسكر أبرزها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ضعف العضلات هو الشعور الشديد بالتعب والإرهاق وعدم القدرة على بذل مجهود بدنى غالبًا ما يظهر هذا النوع من الضعف عند الأشخاص الذين يعانون من متلازمة التعب المزمن واضطرابات النوم والاكتئاب وأمراض القلب والرئة والكلى المزمنة، قد يكون بسبب انخفاض السرعة التي يمكن بها للعضلة الحصول على إمدادات الطاقة، وحسب ما ذكره موقع patient هناك بعض الأمراض المزمنة التى تسبب ضعف فى العضلات وهى:

1:مرض الشرايين المحيطية: يحدث هذا بسبب تضييق الشرايين،عادة بسبب تراكم الكوليسترول لأنه مرتبط بالتدخين والنظام الغذائي.

2:داء السكري : يمكن أن يسبب الضعف وفقدان اللياقة، ارتفاع مستويات السكر في الدم (وتغيير مستويات الملح في بعض الأحيان) يضع العضلات في وضع غير مؤات أيضًا ولا تؤدي بشكل جيد.

3:أمراض القلب، وخاصة قصور القلب : يمكن أن يتسبب ذلك في إجهاد العضلات بسهولة من خلال انخفاض إمدادات الدم في أوقات ارتفاع الطلب.

4:أمراض الرئة المزمنة : تسبب أمراض الرئة مثل مرض الانسداد الرئوي المزمن (COPD) انخفاضًا في قدرة الجسم على امتصاص الأكسجين، تتطلب العضلات إمدادًا سريعًا بالأكسجين من الدم ، خاصة عند ممارسة الرياضة، يؤدي انخفاض تناول الأكسجين إلى التعب بسهولة.

5:مرض الكلى المزمن يؤثر على بيئة الجسم بالكامل، سواء من خلال اختلال توازن الأملاح في الجسم أو من خلال التأثير المحتمل على مستويات الكالسيوم وفيتامين د ، يتسبب مرض الكلى أيضًا في تراكم المواد السامة (السموم) في الدم لأن ضعف الكلى يعمل على معالجة هذه السموم بشكل أبطأ.

6:فقر الدم : وهو نقص في خلايا الدم الحمراء، وله العديد من الأسباب ، بما في ذلك غزارة الدورة الشهرية وسوء التغذية وفقدان الدم والحمل والأمراض الوراثية والعدوى والسرطانات. يقلل من قدرة الدم على حمل الأكسجين للعضلات.