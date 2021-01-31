هل يؤدى الشعور بالجوع إلى الإصابة بالقلق؟

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القاهرة - سامية سيد - الجوع والقلق حالتين تربطهما علاقه غريبه معقدة فيمكن أن يثير الجوع القلق، ويمكن للقلق أن يمحو الجوع ويثير الرغبة في تناول الطعام وهناك عناصر جسدية ونفسية لكل من الجوع والقلق، وفقا لتقرير لموقع healthlineولفهم العلاقة بين الجوع والقلق ، من المفيد معرفة كيفية عمل نوعين مختلفين من الجوع يحدث الجوع الجسدي عندما يحتاج جسمك إلى الطعام لمواصلة إنتاج الطاقة يتم تحفيز هذا النوع من الجوع من خلال العمليات البيولوجية في الجسم ، مثل الهضم والتمثيل الغذائي ، والعمليات الهرمونية ، مثل إفراز الكورتيزول والجريلين ، وكلاهما يمكن أن يؤثر على الشهية.

عندما تكون جائعًا جسديًا ، قد تلاحظ شعورًا غير مريح يسميه بعض الباحثين "إحساس أجوف فارغ" أو "آلام الجوع" وقد تشعر بانقباضات في معدتك، والتي قد تكون طريقة جسمك لتصريف أي بقايا طعام قبل الوجبة التالية إذا انخفض مستوى الجلوكوز في الدم قليلاً ، فقد تشعر أيضًا بالضعف أو الانفعال أو الاهتزاز أو التعب.

ويمكن للناس أيضًا أن يشعروا بالرغبة في تناول الطعام في الأوقات التي لا يشعرون فيها بالجوع الجسدي وقد تشعر بنوع من الجوع النفسي إذا كنت معتادًا على تناول الطعام في أوقات منتظمة، أو إذا كنت في مواقف اجتماعية حيث يأكل الآخرون، أو إذا كنت تأكل عادةً استجابة لإشارات عاطفية حتى رؤية صور الطعام أو شم رائحة شيء ما يمكن أن تحفز الشعور بالجوع النفسي.

ويمكن لأي نوع من الجوع أن يجعلك تشعر بالقلق في الواقع ، حيث يتم مشاركة الشبكات العصبية التي تحفز استجابات الجوع والتوتر في الجسم.

في الدراسات التي أجريت على الحيوانات ، وجد الباحثون أن منع الجلوكوز في الفئران رفع مستوى هرمونات التوتر في دمائهم.

ما هو القلق؟

القلق هو شعور بالخوف أو القلق أو الخوف تشمل أعراض القلق معدل ضربات القلب السريع، تنفس سريع، التهيج، التعرق، التفكير المشتت أو القلق أو الذعر أو الوسواس، الإسهال أو الإمساك، قلة النوم

يمكن أن يكون القلق ناتجًا عن حدث مرهق أو توقع التوتر أو بأفكارك وتصوراتك.

العلاقه بين الجوع والقلق ونقص السكر بالدم

نقص السكر في الدم أكثر شيوعًا بين مرضى السكري ويؤدى الى الشعور بأعراض مثل التوتر، وسرعه الانفعال والتشويش والدوار.

نظرًا لأن نقص السكر في الدم يمكن أن يهدد الحياة عندما يكون شديدًا ، فإن بعض مرضى السكري يصابون بالخوف من نقص السكر في الدم ما يمكن أن يجعلهم يشعرون بالقلق.

هل يمكن للقلق أن يجعلك أكثر جوعًا؟

إذا استمر التوتر ، قد ينتج جسمك المزيد من هرمون الكورتيزول ، وهرمون التوتر يمكن أن يجعلك تشعر بالرغبة في تناول الطعام.