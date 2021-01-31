شكرا لقرائتكم خبر عن إزاى تحمى نفسك من خطر الإصابة بـ عرق النسا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحدث عرق النسا عندما يضغط القرص المنفتق أو النتوءات العظمية على العمود الفقري أو تضيق العمود الفقري على جزء من العصب، و يسبب ذلك التهابًا وألمًا وغالبًا بعض التنميل في الساق المصابة، وحسب ما ذكره موقع mayoclinicعلى الرغم من أن الألم المصاحب لعرق النسا يمكن أن يكون شديدًا، إلا أن معظم الحالات تحل بالعلاجات غير الجراحية في غضون أسابيع قليلة، وقد يكون الأشخاص المصابون بعرق النسا الشديد المرتبط بضعف شديد في الساق أو تغيرات في الأمعاء أو المثانة مرشحون للجراحة.

عادة ما يختفي عرق النسا الخفيف بمرور الوقت، ولكن حال كان لديك مشكلة في التحكم في أمعائك أو مثانتك أو ألم مفاجئ يستمر لفترات يجب أن تزور الطبيب.

وللوقاية من الاصابة بعرق النسا هناك بعض النصائح وهى :

1:تمرن بانتظام للحفاظ على قوة ظهرك: انتبه بشكل خاص لعضلاتك الأساسية - عضلات البطن وأسفل الظهر والتي تعتبر ضرورية للوضعية الصحيحة واطلب من طبيبك أن يوصي بأنشطة محددة.

2:حافظ على الوضع المناسب عند الجلوس: اختر مقعدًا مع دعم جيد لأسفل الظهر ومساند للذراعين وقاعدة دوارة، و ضع في اعتبارك وضع وسادة أو منشفة ملفوفة في الجزء الصغير من ظهرك للحفاظ على منحناها الطبيعي، وحافظ على مستوى ركبتيك وفخذيك.

3:إذا كنت تقف لفترات طويلة، ضع قدمًا واحدة على كرسي أو صندوق صغير من وقت لآخر، عندما ترفع شيئًا ثقيلًا ، دع أطرافك السفلية تقوم بالعمل، وتحرك بشكل مستقيم لأعلى ولأسفل، وحافظ على استقامة ظهرك وانحني عند الركبتين فقط.