شكرا لقرائتكم خبر عن 10 طرق هتخلصك من ترهلات البطن بعد الولادة.. أهمها الرضاعة الطبيعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يؤثر الحمل على جسم المرأة بعدة طرق ولكن معظم هذه التغييرات تختفى بعد الولادة، إلا أن بعضها لا يختفى بسهولة مثل الجلد المترهل خاصة فى منطقة البطن حيث تبقى لوقت طويل حتى تختفى وذلك لأن العضلات فى هذه المنطقة تميل إلى التمدد أثناء الحمل لحماية الجنين داخل الرحم، وفقًا لما ذكره موقع "Boldsky".

تعرف على الطرق الطبيعية التى يمكن أن تساعد فى شد الجلد

1. كثرة شرب الماء وبانتظام أحد الطرق البسيطة والمهمة لعلاج الجلد المترهل، خاصة قبل وبعد الولادة لأن الماء يُعزز بشرتك ويمنع الترهل، كما يرفع الماء معدل الأيض ويسمح لك بحرق المزيد من الدهون.

2- تناولى المزيد من البروتين لأنه يعمل على بناء العضلات التى تشد الجلد تلقائيًا، كما يمد الجسم بالعناصر الغذائية الأساسية خاصة بعد الولادة، مثل الفول والمأكولات البحرية واللحوم الخالية من الدهون والبيض ومنتجات الصويا.

3. استخدام زيوت أو مرطبات تدليك الجسم خاصة الغنية بالكولاجين والفيتامينات K وA وE وC فهى فعالة جدًا فى شد جلد البطن بعد الولادة.

4- ممارسة تمارين القوة بشكل منتظم والتى تساعد فى شد الجلد ومنع ترهله وإنتاج خلايا وأنسجة جديدة في الجسم، مثل تمارين الجلوس والضغط واليوجا.

5- ممارسة تمارين القلب والأوعية الدموية على الأقل من 3 لـ5 أيام فى الأسبوع لشد الجلد المترهل حول البطن، مثل السباحة والمشى السريع وركوب الدراجات.

6- تقشير البشرة يساعد في الحفاظ على تماسكها، حيث يمكن علاج الجلد المرتهل في منطقة البطن والثدى باستخدام مُقشر الذي يساعد بتعزيز الدورة الدموية بالجسم والتي تمتع بدورها ترهل الجلد.

7- الرضاعة الطبيعية تُقلل من تخزين الدهون فى الجسم ووتساعد فى شد الجلد المترهل.

8- الحفاظ على الصحة النفسية، خاصة أن الإحباط قد يصيبك بسبب التغييرات التى تطرأ على جسمك، ولكن يجب عليكِ التحلى بالصبر من خلال ممارسة نفس عميق عند الشعور بالإحباط.

9- الحصول على قسط كاف من النوم

10- جرب مكملات الكولاجين ولكن لابد من استشارة الطبيب.