شكرا لقرائتكم خبر عن أيهما أفضل الدايت منخفض الدهون أم الكربوهيدرات؟ .. تعرف على الفارق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبحت الأنظمة الغذائية لفقدان الوزن خيارًا غذائيًا شائعًا للناس فى الآونة الأخيرة، حيث ظهرت أنواع مختلفة من أساليب النظام الغذائى لتسهيل إنقاص الوزن مع مراعاة متطلبات الأشخاص وحالتهم الصحية، وتعتبر الأنظمة الغذائية منخفضة الكربوهيدرات وقليلة الدهون هى الشائعة حاليًا، ولكن يجب مراعاة عدة عوامل عند اختيار نظام غذائى مثالى، وفقًا لما ذكره موقع "Onlymyhealth".





- ما هو النظام الغذائى منخفض الكربوهيدرات؟

يعتمد على استهلاك أطعمة منخفضة الكربوهيدرات والغنية بالدهون والألياف والبروتين مثل الدجاج والسلمون ولحم البقر والبيض والجوز والزبادى والجبن والسبانخ والتوت والبروكلى والزبدة وزيت الزيتون، بينما ينبغى تجنب تناول الأطعمة التى تحتوى على السكريات والأطعمة المصنعة والغنية بالكربوهيدرات، كما يجب الامتناع عن تناول الآيس كريم والمشروبات الغازية والحلوى وعصائر الفاكهة والمكرونة والأرز والخبز والقمح.

- ما هو النظام الغذائى قليل الدهون؟

يستهدف استهلاك كميات محدودة من الدهون، وهو يعتبر من أكثر الأنظمة الغذائية المفضلة على نطاق واسع لفقدان الوزن، ويعتمد هذا النظام على إجراء بعض التعديلات على طريقة تحضير الأطعمة لتفادى نسبة كبيرة من الدهون، ويشمل هذا النظام الغذائى أطعمة مثل السبانخ والبروكلى واللفت والملفوف والفاصوليا والقرنبيط والبطاطا الحلوة والفطر والثوم، فيما يجب ان تتجنب تناول الأطعمة التى تحتوى على نسبة عالية من الدهون مثل الحليب كامل الدسم والزبدة والزيوت والشوكولاتة والمكسرات.

- الفرق بين النظام الغذائى قليل الدهون ومنخفض الكربوهيدرات

يمكن أن يفيد النظام الغذائى قليل الدسم ومنخفض الكربوهيدرات الصحة حيث يساعد فى تحسين مستويات السكر فى الدم، فى حين أن النظام الغذائى منخفض الدهون يمكن أن يساعد فى تحسين مستويات الكوليسترول، وكانت هناك دراسات لمقارنة ودراسة فعالية النظام الغذائى منخفض الدهون ومنخفض الكربوهيدرات مع التركيز على فقدان الوزن، ومنها دراسة نُشرت بمجلة " Nutrition & Metabolism" الإنجليزية والتى أجريت على مجموعة من الأشخاص اعتمد بعضهم على نظام غذائى منخفض الكربوهيدرات وآخرون على نظام خالى من الدهون، وثبت أن الأشخاص الذين اتبعوا نظام منخفض الكربوهيدرات يفقدون مزيد من الوزن كما تحسن لديهم مستويات الكوليسترول وضغط الدم والسكر فى الدم، مقارنة بالأشخاص الذين يتبعون نظامًا غذائيًا منخفض الدهون.