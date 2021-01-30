شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يؤثر اكتشاف السلالات الجديدة على لقاحات كورونا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثار اكتشاف العلماء ظهور سلالات جديدة لفيروس كورونا القلق حول العالم، ومن أبرز السلالات التي أثارت القلق سلالة المملكة المتحدة (متغير B.1.1.7)، وجنوب إفريقيا (متغير B.1.351) والبرازيل (B.1.1.28.1 ) وسلالة كاليفورنيا ( P .1)، في هذا التقرير نتعرف على تأثير اكتشاف السلالات الجديدة على لقاحات كورونا، وفقا لموقع "تايمز أوف إنديا".





تعمل اللقاحات من خلال تدريب جهاز المناعة على التعرف على مسببات الأمراض المعدية، في حين أن معظم اللقاحات مصممة للعمل في ظل مجموعة من الظروف (وبالتالي ، الجدول الزمني الطويل).

هل تعمل اللقاحات ضد جميع سلالات كورونا؟

لا يقتصر الأمر على كون فيروس كورونا مشكلة تطورت مؤخرًا، ولكن اللقاحات المستخدمة حاليًا هي أيضًا تجريبية إلى حد كبير.

تم أيضًا تطوير معظم اللقاحات التي يتم استخدامها الآن في وقت لم تكن هذه الطفرات المعدية (خاصة في المملكة المتحدة وجنوب إفريقيا) ذات أهمية.

ومع ذلك ، وفقًا لإرشادات مركز السيطرة على الأمراض ، فإن معظم اللقاحات في الوقت الحالي ستكون قادرة على توفير حماية كافية ضد جميع أنواع كورونا لكن تذكر أن هذه المعلومة لا تزال قيد البحث، ولأنه فيروس جديد نسبيًا ، فليس لدينا دليل ملموس لإثبات صحة الادعاء لذلك ، في حين أنه من المخيف سماع ذلك ، فقد يكون من السابق لأوانه التنبؤ بما يمكن للقاحات كورونا أن تحمي من كل السلالات أم لا.





وكلما زادت فعالية اللقاح وقابليته للاستخدام، زادت الحماية، بينما لا يزال الكثير من المعلومات قيد المراجعة.