شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تتغلب على الشعور بالوحدة فى ظل قيود كورونا؟.. طارق عكاشة يوضح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور طارق عكاشه، أستاذ الطب النفسي بكلية الطب جامعة عين شمس أن العزلة بسبب فيروس كورونا أثرت على كبار السن والبالغين بنفس الطريقة، وأن مثل هذه العزلة قد ينتج عنها "متلازمة الكوخ" حيث يصاب الشخص المعزول في المنزل بأعراض مثل: القلق والتوتر وصعوبة في ممارسة الحياة وانخفاض التعاون والألفة بسبب البقاء في مكان واحد وقتاً طويلاً.





وفي حديثه لـ ”الخليج 365” قدم الدكتور طارق عكاشه مجموعة من النصائح للتغلب على العزلة بسبب كورونا، وقال "نصيحة للأشخاص الذين يجلسون في المنزل باستمرار في ظل وباء كورونا أن يجب يكون هناك 4 أشياء يجب القيام بها داخل المنزل يومياً " وتشمل هذه الأشياء:

1-مجهود ذهني

شغل الدماغ بأنشطة مثل: قراءة، دراسة، تعلم

2-مجهود جسدى

بعض التمارين في المنزل أو بالنسبة لكبار السن المشي في "طرقة المنزل" لمدة 10 دقايق 3 مرات يوميا.

3-عدم قطع التواصل الاجتماعي عن طريق وسائل التواصل الفيس تايم، الزووم، سكايب واتساب والتواصل مع الأسرة والأصدقاء بهذه الطرق التكنولوجية.

4-ممارسة هوايات مثل: السودوكو، الموسيقى، الرسم وتربية حيوان أليف.

ونصح عكاشه بألا نستقي معلوماتنا الطبية من الإنترنت والفيسبوك مشددا على أنه يجب الحصول على المعلومات من منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة فترة لا تزيد عن ربع ساعة أو 10 دقائق في اليوم ومتابعة أخبار كورونا.

وعن الأمراض التي زادت بسبب كورونا قال إن أبرزها القلق والاكتئاب وبعض مرضى الوسواس القهري الذين زاد لديهم الخوف من الفيروس وتكرار استخدام الكحول.