كولومبيا تكتشف أول إصابة بسلالة كورونا البرازيلية المتحورة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت كولومبيا، السبت، اكتشاف أول إصابة بسلالة كورونا البرازيلية في المقاطعة الأمازونية عند الحدود مع البرازيل.

وأكدت السلطات الصحية في تغريدة على حسابها بموقع تويتر، اكتشاف سلالة "+بي1+ من البرازيل" لدى "امرأة تبلغ 24 عاماً وتحمل جنسية مزدوجة"، موضحة أنّها "عزِلت في المنزل وتعافت".



وأضافت الوزارة أنّ المريضة وصلت من مدينة تاباتينغا البرازيلية (وسط) وتلقت العلاج في ليتيسيا، المدينة الرئيسة في مقاطعة الأمازون الكولومبية.

وكان الرئيس إيفان دوكي علّق الأربعاء الرحلات الجوية مع البرازيل، واتخذ قرارا مماثلا في اليوم التالي بشأن الرحلات الداخلية المتجهة إلى المقاطعة الأمازونية والآتية منها.

وكانت كولومبيا قد فرضت قيوداً على الرحلات الجوية مع البرازيل بهدف تجنب تفشي النسخة المتحوّرة الجديدة التي يعتقد أنّها أكثر نقلاً للعدوى.

والمقاطعة الأمازونية التي يسكنها بشكل رئيسي هنود، وهي قليلة السكان وفقيرة، كانت واحدة من أكثر المناطق تضرراً جرّاء الموجة الوبائية الأولى.

وأغلقت كولومبيا حدودها البرية والنهرية مع البرازيل في 16 آذار/مارس. وفي 21 كانون الأول/ديسمبر، علّقت الحكومة أيضاً الرحلات الجوية من المملكة المتحدة واليها لمنع تفشي النسخة البريطانية المتحوّرة لكورونا.

وأثارت نسخ متحوّرة اكتشِفت في المملكة المتحدة وجنوب إفريقيا والبرازيل قلقاً دولياً في الأسابيع الأخيرة.

ومنذ بداية 2021، سجّلت كولومبيا ارتفاعاً على صعيدي الإصابات والوفيات بكورونا. ورصد رابع أكبر اقتصاد في أميركا اللاتينية أول إصابة في آذار/مارس 2020، وبلغت الوفيات 53,200 وفاة.