شكرا لقرائتكم خبر عن هل تحمى الفيتامينات من الإصابة بفيروس كورونا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة جديدة صادرة عن جامعة بريستول البريطانية، عن قدرة فيتامين د و الفيتامينات K و A، في مكافحة فيروس كورونا، حيث أظهرت دراسة الدراسة التى نُشرت في مجلة الجمعية الكيميائية الألمانية Angewandte Chemie عن قدرة هذه الأدوية وغيرها من الأدوية المضادة للفيروسات على مواجهة الوباء العالمى، وأشارت الدراسة إلى أن هذه المكملات الغذائية والمركبات يمكن أن ترتبط بالبروتين الشائك الفيروسي وبالتالي قد تقلل من عدوى كورونا وفي المقابل ، وقد يزيد الكوليسترول من العدوى وهو ما قد يفسر سبب اعتبار ارتفاع الكوليسترول في الدم عامل خطر للإصابة بأمراض خطيرة.



انواع من الفيتمينات وأدية الفيروسات تكافح كورونا

وقد تستغرق العقاقير الجديدة المضادة للفيروسات سنوات لتصميمها وتطويرها واختبارها، لذلك نظر الباحثون في الأدوية والفيتامينات المعتمدة لتحديد تلك التي قد تستطيع أن تحد من نشاط الفيروس.

ودرس الفريق تأثيرات حمض اللينوليك على الفيروس، باستخدام المحاكاة الحسابية لإثبات أنه يثبطه،كما أجرى الفريق عمليات محاكاة لمعرفة المركبات الأخرى التي ترتبط بموقع الأحماض الدهنية، وحددوا هذا بعض الأدوية التي تم العثور عليها من خلال التجارب لتكون فعالة ضد الفيروس، مما يشير إلى أن هذه قد تكون إحدى الآليات التي تمنع تكاثر الفيروس.

وتنبأت عمليات المحاكاة أيضًا أن الفيتامينات D و K و A القابلة للذوبان في الدهون ترتبط بالطفرة بنفس الطريقة مما يجعل الفيروس أقل قدرة على إصابة الخلايا.

كما ارتبط أيضا استخدام العقاقير المخفضة للكوليسترول بتقليل خطر الإصابة بفيروس كورونا، وبتقليل وقت التعافي في الحالات الأقل خطورة.