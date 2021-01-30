تعرف عليها.. 3 شروط لقياس ضغط الدم بشكل صحيح

كتبت أسماء لمنور في السبت 30 يناير 2021 07:09 مساءً - منذ 42 ثانية

يعد مراقبة ضغط الدم وقياسه باستمرار أمراً ضرورياً، للحفاظ على صحتك، إذ يصنف هذا المرض بالقاتل الصامت، الذي يحدث دون أي أعراض ظاهرة، فإذا ارتفع ضغط الدم بشكل حاد عند الشخص، قد يسبب له السكتة الدماغية والنوبات القلبية، بالإضافة إلى الأمراض الخطيرة في العين والكلى، وإذا انخفض قد يزيد من فرصة الإصابة بالاضطرابات القلبية والعصبة.

ولما كان القياس هو الطريق الرئيسي للوقوف على معدل ضغط الدم، فثمة شروط وضعها الأطباء لعملية قياس سليمة.

وفي هذا الصدد، حدد الطبيب السعودي خالد النمر استشاري، وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين 3 شروط لعملية قياس صحيحة.

وقال في تغريدة بحسابه على تويتر إن على المريض أن يجلس في وضع مريح لمدة 5 دقائق على الأقل قبل قياس ضغط الدم.

وأضاف “يجلس المريض واضعاً قدميه على الأرض ليست متقاطعه ولا واضعاً ساقاً فوق الأخرى”.

وبحسب النمر فإن على المريض ألا يتحدث نهائيا خلال عملية أخذ القراءة “لا بالجوال ولا مع الطبيب ولا مع الممرض”.

يشار إلى أن قياس ضغط الدم يتم بوحدة تسمى مليمتر زئبق ويتراوح الضغط الطبيعي الانقباضي للبالغين بمنتصف العمر من 90 إلى 140 مليمتر زئبق، والضغط الانبساطي من 60 إلى 90 مليمتر زئبق.

وضغط الدم الانقباضي هو عبارة عن الضغط الناتج عن عملية ضخ الدم من القلب، ودائما ما يكون هو القراءة الأعلى قيمة.

أما الضغط الانبساطي والذي يعبر عنه دائما بالقراءة الأقل قيمة فيتم احتسابه أثناء فترة الراحة، عندما يكون القلب في حالة انبساط.