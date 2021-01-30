شكرا لقرائتكم خبر عن كيف نجح اللقاح أحادى الجرعة فى مكافحة فيروس كورونا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت شبكة " CNN" الأمريكية، أن لقاح ثالث لفيروس كورونا، من إنتاج شركة Johnson & Johnson، يمكن أن يُصرح باستخدامه في الولايات المتحدة قريبا بعد إصدار الشركة لنتائج فاعلية اللقاح، وتم إصدار بيانات حول اللقاح أحادي الجرعة بينما تقوم الشركة الآن بجمع بياناتها للتقدم بطلب إلى إدارة الغذاء والدواء الأمريكية للحصول على إذن للاستخدام في حالات الطوارئ، وتم صنع اللقاح من خلال تعاون قسم اللقاح في بلجيكا J & J ، و Janssen Pharmaceutical ، ومركز Beth Israel Deaconess الطبي ، وهو يعمل بشكل مختلف قليلاً.



مما هو لقاح جونسون

كيف يعمل اللقاح؟

لقاح J&J هو ما يُعرف بلقاح ناقل الفيروس غير المتكاثر، باستخدام فيروس نزلات البرد الشائع يسمى Adenovirus 26.

صنع العلماء هذا اللقاح عن طريق أخذ كمية صغيرة من المادة الجينية التي ترمز لجزء من فيروس كورونا الجديد ودمجها مع نسخة ضعيفة من الفيروس الغدي 26، ثم قام علماء J&J بتعديل هذا الفيروس الغدي حتى يتمكن من دخول الخلايا ، لكن لا يمكنه التكاثر وجعل الناس مرض، وتستخدم AstraZeneca طريقة مماثلة ، لكن فيروساتها الغدية تأتي من الشمبانزي.

وينقل الفيروس الغدي المادة الجينية من الفيروس التاجي إلى الخلايا البشرية ، ويخدعها ب صنع أجزاء من بروتين شوكة الفيروس التاجي - الجزء الذي يستخدمه لربط الخلايا. ثم يتفاعل جهاز المناعة ضد هذه القطع من فيروس كورونا.

وأوضح الدكتور ويليام شافنر، أخصائي الأمراض الباطنية والمعدية بجامعة فاندربيلت: يحتوي اللقاح فقط على بعض بروتينات فيروس كورونا غير الضارة على سطحه، لذلك عندما يراه جهاز المناعة لديك ، فإنه يستجيب له ويخلق الحماية ضده وفي المستقبل ، ضد الفيروس الحقيقى".

كيف تختلف عن لقاحات Covid-19 الأخرى؟

وقال الدكتور بول أوفيت، مدير مركز تعليم اللقاحات في مستشفى الأطفال في فيلادلفيا، إن لقاحات Moderna و Pfizer و J&J تتخذ جميعها نهجًا مشابهًا ، ولكن هناك اختلاف بسيط مع نهج J&J.

ففي حالة لقاح Moderna و Pfizer ، فأنت فقط تعطي الجين في جسيمات نانوية دهنية أو قطرة دهنية، أما في حالة J&J ، فأنت تعطي الجين في فيروس لا يمكنه التكاثر".

ولقاح J&J هو اللقاح الوحيد حتى الآن الذي يُعطى بجرعة واحدة، بينما تستخدم شركة Moderna و Pfizer اثنين، كما أن لقاح مثل موديرنا ، يمكن أيضًا الاحتفاظ بها في درجات حرارة مبردة عادية ولا تحتاج إلى تجميد عميق مثل Pfizer.