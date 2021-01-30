شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة واشنطن تحذر من ارتفاع معدل الوفيات بالولايات المتحدة بحلول مايو المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتضمن أحدث تنبؤات فيروس كورونا بحسب دراسات صادرة من معهد القياسات الصحية والتقييم في جامعة واشنطن وجود نوعين من الفيروسات الجديدة، ووفقا لتقرير موقع " medical" الطبي ففي أسوأ السيناريوهات، مع انتشار واسع النطاق لمتغير B.1.351 الذي تم اكتشافه لأول مرة في جنوب إفريقيا وعودة التنقل إلى مستويات ما قبل الجائحة في التطعيم ، من المتوقع أن تشهد الولايات المتحدة ما يقرب من 654000 حالة وفاة بحلول 1 مايو وعودة ظهور الفيروس في الربيع في بعض الولايات، بما في ذلك كاليفورنيا وفلوريدا ، بدلا من الانخفاض المستمر.

بارتفاع حالات كورونا فى الربيع

وأشار التقرير إلى أنه من غير المحتمل أن تكون مناعة القطيع عاملاً في إبطاء انتقال العدوى في الأشهر المقبلة ، فمع تكثيف حملات التطعيم، فهناك حاجة إلى مستويات أعلى من المناعة مع وجود متغير أكثر عدوى خلال أشهر الشتاء.

وفي الولايات المتحدة ، أشار ما يقرب من 25٪ من الأشخاص إلى أنهم سيرفضون الحصول على لقاح بينما هناك 25٪ غير متأكدين بعد.

وفي أسوأ السيناريوهات ، هناك أيضًا احتمال لموجة ثالثة في الشتاء المقبل، وقال الباحثون: "الحكومات والجمهور بحاجة إلى التخطيط لاحتمال حقيقي بأن كورونا يجب أن يدار على أساس مستمر، فمن الأهمية تلقيح أكبر عدد ممكن من الأشخاص والاستعداد لتغيير السلوك على المدى الطويل، ومن المحتمل أن يصبح ارتداء الأقنعة واتخاذ تدابير أخرى لمنع انتقال العدوى ، خاصة في أشهر الشتاء ، جزءًا مستمرًا من حياتنا."

وتستند توقعات IHME إلى نموذج وبائي يتضمن بيانات عن الحالات والوفيات وانتشار الأجسام المضادة ، بالإضافة إلى معدلات اختبارات كورونا الخاصة بالموقع ، والتطعيم ، والتنقل ، وتفويضات التباعد الاجتماعي ، واستخدام القناع ، والكثافة السكانية ، والهيكل العمري ، وموسمية الالتهاب الرئوي.