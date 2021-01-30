شكرا لقرائتكم خبر عن اطمن على نفسك.. اعرف الفحوصات اللازمة لاكتشاف مرض الجذام وطرق علاجه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الجذام هو عدوى مزمنة تصيب الجلد والأعصاب المحيطية والعينين والجهاز التنفسى العلوى ما قد يؤدى إلى حدوث تشوه فى الجلد، وتنتقل عدوى الجذام من خلال ملامسة إفرازات الغشاء المخاطى لشخص مصاب، ولمرض الجذام مضاعفات خطيرة إذا تم تجاهل علاجه قد تصل لحد الإصابة بالتشوه وحدوث إعاقة باليدين والقدمين، وفقًا لما ذكره موقع " onlymyhealth".

- ما هى أنواع الجذام لكل نوع من الجذام علاج وأعراض مختلفة:

1- الجذام الدرنى أو الجذام السلى هو النوع الأقل انتشارًا، يظهر على شكل بقعة أو عدة بقع تصيب الجلد ويصبح لونه شاحبًا ويكون قشريات.

2- الجذام الورمى، هو أكثر أنواع الجذام حدة حيث إنه ينتشر على مناطق واسعة من الجلد، يرافقه شعور شديد بالخدر وضعف العضلات، وقد ينتشر حتى يصل للأنف والكلى والجهاز التناسلى.

- أعراض الجذام

1- يستهدف مرض الجذام بالأساس الجلد والأعصاب خارج الدماغ والحبل الشوكى.

2- تشوهات الجلد والتقرحات الشديدة والتى تستمر لعدة أسابيع وحتى شهور.

3- تلف الأعصاب ما قد يؤدى إلى فقدان الشعور فى الذراعين والساقين وضعف العضلات.

4- الجذام يصيب العين والأنسجة الرقيقة داخل الأنف.

- تشخيص مرض الجذام

يبدأ التشخيص على أساس ظهور الطفح الجلدى الذى يعانى منه المريض، حيث يأخذ الطبيب عينة أو خزعة منه ويرسلها إلى المعمل من أجل فحصها، وقد يستخدم الطبيب اختبار اللاصق الذى يجمع البكتيريا فوقه ويقوم بالكشف عن أى نوع بكيتريا ينمو فوق الجلد لتحديد ما إذا كان الشخص مصاب بالجذام أم لا.

- علاج مرض الجذام

من الممكن علاج الجزام إذا تم تشخيصه مبكرًا أى بمجرد اكتشاف نوع البكتريا المتسببة فيه، لذلك من الضرورى مراقبة حدوث أى تغيرات جلدية شاذة والذهاب إلى الطبيب على الفور من أجل الخضوع للفحص.