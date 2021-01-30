ألمانيا توفر 5 ملايين جرعة إضافية من لقاح كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وزارة الصحة الألمانية، السبت، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن الولايات الألمانية ستتسلم 5 ملايين جرعة إضافية على الأقل من اللقاحات المضادة لكورونا بحلول 22 فبراير/ شباط المقبل، بحسب بيانات الشركات المصنعة "بيونتيك" و"موديرنا" و"آسترازينيكا".

وتحدث وزير الصحة، ينس شبان، عبر "تويتر" عن أنباء طيبة عقب بداية صعبة.



ووفقا للوزارة، تسلمت ألمانيا أكثر من 3.5 مليون جرعة لقاح، وتم تطعيم 2.2 مليون فرد منذ بدء حملة التطعيم قبل 5 أسابيع.

وتعرضت الحكومة الألمانية لانتقادات بسبب بطء سير حملة التطعيم.

وقال شبان في برلين، الجمعة: "كانت بداية حملة التطعيم صعبة"، مضيفا أن اللقاحات المتوفرة أقل من طلبات الاتحاد الأوروبي.