الحجر الصحي الأطول في العالم.. 3 أسابيع داخل فندق

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - مددت سلطات هونج كونج الحجر الصحي الإلزامي للوافدين إليها من أسبوعين إلى 3 أسابيع بعد ظهور نسخ متحورة من فيروس كورونا أشد فتكاً.

هذا يعني أن على الوافد تمضية 3 أسابيع في غرفة مغلقة، فالمعروف عن هونج كونج كثافة سكانها وشققها الصغيرة، والفنادق لا تشذّ عن هذه القاعدة، إذ لا تفتح النوافذ في معظم غرفها، وتندر تلك التي لها شرفة.



وتستقبل هونج كونج زائريها هذه الأيام بمطبخها، وبناطحات سحابها، وبالحَجر الصحي فيها الذي يُعتَبَر من الأطول في العالم، ومن هؤلاء، أمضت لي يونج سو 3 أسابيع في أحد فنادق المستعمرة البريطانية السابقة محاربةً الملل باستخدام الشبكات الاجتماعية وعزف الجيتار لدميتها المحشوة.

في ديسمبر/كانون الأول، كانت "لي" على وشك المغادرة إلى الإقليم شبه المستقل في جنوب الصين عندما أبلغها موظفو شركة الطيران أن سلطات هونج كونج مددت الحجر الصحي الإلزامي للوافدين إليها من أسبوعين إلى 3 أسابيع. وطُلب منها أن تثبت أن لديها حجزاً لمدة 3 أسابيع في فندق معتمد من أجل السماح لها بركوب الطائرة.



ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن الكورية الجنوبية لي يونج قولها: "لقد انتهى الأمر، ها أنا حرّة".

في مقطع الفيديو الأخير الذي نشرته قبل أن تغادر غرفتها في الفندق، تظهر الشابة وهي تزيل بقصّاصة أظافر السوار الإلكتروني الذي وُضِعَ لها، وهو يوضع كذلك لجميع الذين يصلون إلى هونج كونج، بهدف التحقق من مكوثهم بين 4 جدران.

إجازة للاسترخاء





يونج سو، وهي صاحبة شركة قررت إعادة بناء حياتها في المنطقة شبه المستقلة، فعلت كل شيء للحفاظ على تفاؤلها.

في 21 يوماً، أنتجت لي يونج سو ما لا يقل عن 70 منشوراً على "أنستقرام"، فتارة كانت تنشر صور طعام فطورها، وطوراً كانت تصوّر نفسها تتحدث منفردة إلى مائدة العشاء، وفي أحيان أخرى تنشر مقاطع فيديو تغني أو تعزف الغيتار مع دميتها الوفية ورفيقة حَجرها تيدي.

في تجربة الحَجر هذه، كان يمكن لكثر أن يصابوا بانهيار، لكن ليس لي يونج سو صمدت.

وقالت: "المحجور يجب ألاّ يمضي يومه وهو يشاهد نشرات الأخبار، لأن البقاء في هذا العالم ليس صحياً، بل عليه أن يسترخي، ينبغي التعامل مع هذه الفترة كإجازة، ولكن من دون خروج".

شكّل الحجر الفندقي مصدراً لمداخيل كان يحتاج إليها بشدة القطاع الفندقي الذي يشهد أزمة خانقة بسبب قلة السياح والمسافرين من رجال الأعمال.